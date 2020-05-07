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7 травня • оновлено в 23:24
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На Донбасі працюють снайпери ФСБ: штаб ООС оприлюднив відеодокази

10.7т
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На окупованих територіях Донецької та Луганської областей працюють снайпери ФСБ РФ.

Відповідне відео опубліковано на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця). Один зі снайперів застрелив українського бійця в лютому.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

"Об'єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецназівцями під час вогневого ураження українських воїнів", – йдеться у повідомленні.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

За даними штабу, група діяла з 26 по 28 лютого, вона пересувалася закріпленими позиціями 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу на окупованій території Луганської області.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

До її складу увійшли командир групи з позивним "Сокіл", два снайпери (один із них з позивним "Макар") та оператор технічних засобів розвідки Олександр Петров (позивний "Русак"), житель Москви.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Зазначається, що снайпери саме цієї групи 27 лютого застрелили українського військовослужбовця, молодшого сержанта Володимира Федченка.

Володимир Федченко загинув від кулі снайпера 27 лютого

Володимир Федченко загинув від кулі снайпера 27 лютого

93-й ОМБр / Facebook

"Надалі будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів", – додали в штабі ООС.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Відео як докази російської агресії передано в Службу безпеки України.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 29 лютого поховали головного сержанта ЗСУ Володимира Федченка, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ФСБ ООС Збройні сили України
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