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17 січня • оновлено в 11:37
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Вибори на Донбасі: Тука назвав "вкрай важливу" умову

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що у виборах на Донбасі "вкрай важлива" участь внутрішньо переміщених осіб.

Оскільки "ніхто не може змушувати людей переїжджати", процес волевиявлення може бути організований інакше. Про це він сказав OBOZREVATEL, коментуючи позицію української сторони, висловлену на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Думаю, коректніше було б говорити не про повернення переселенців, тому що ніхто не має права змушувати людину змінювати місце проживання. Але надати їм право голосу під час проведення виборів – це зовсім інша справа", – підкреслив Тука.

У виборах на Донбасі повинні брати участь переселенці

У виборах на Донбасі повинні брати участь переселенці

На його думку, можна розглядати два варіанти. Перший – забезпечення можливості для цих людей приїхати на тимчасово окуповану територію та проголосувати. "Водночас їм повинна бути гарантована безпека", – зауважив волонтер.

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Другий – забезпечення участі у виборах громадян безпосередньо в місці їхнього проживання на підконтрольній території. "Якщо в держави є механізми забезпечення всіх законодавчих процедур голосування", – сказав він.

За оцінками Туки, у волевиявленні на Донбасі можуть взяти участь від 800 тисяч до 1 мільйона тимчасово переміщених осіб. На окупованій території число потенційних виборців складе приблизно 1,5-2 мільйони осіб.

В контексті ще одного пункту вимог України щодо виборів на Донбасі – встановлення контролю над непідконтрольною ділянкою російсько-українського кордону – він сказав: "З моєї точки зору, контроль над кордоном – це необхідна, але не достатня умова".

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Як писав OBOZREVATEL, 16 січня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. На ньому була озвучена позиція України щодо виборів на Донбасі: встановлення контролю над кордоном і повернення внутрішньо переміщених осіб до своїх рідних міст і сіл.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Вибори на Донбасі Мирні переговори в Мінську Ексклюзив
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу переселенці
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А шо Тука ещё заявил? :-))) Пишите-пишите, Туки - они такие, заявлять любят! А мы читать будем! :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, всё-таки из рук вон плохо дело с медициной на расее. Вот как можно было тебя из клиники выписывать? Или ты сам сбежал?
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