На Донбасі в зоні проведення ООС при нез'ясованих обставинах загинув український військовий Артур Бахнар.

Військовослужбовець загинув 28 липня в районі Новогнатівки Донецької області. Про це в Faсebook повідомила Вікторія Ковальська.

"Загинув в районі Новогнатівки Бахнар Артур Вікторович 15.10.1983 року. Сьогодні (29 липня – ред.) привезли в Енергодар. Влада міста не зустріла, ні співчуття рідним. Завтра (30 липня – Ред.) о 10:00 прощання у моргу" , – йдеться в повідомленні.

Артур Бахнар Faсebook \ Вікторія Ковальська

"Хомчак звітує Зеленському, що ні пораненого і убитого ... Це тепер так ховатимуть наших хлопців?" – підкреслила українка.

У коментарях Ковальська додала, що ніхто не знає обставини загибелі Бахнара та "рідні в шоці".

Авто з загиблим військовим Faсebook \ Вікторія Ковальська

На Донбасі після "перемир'я" загинув військовий ЗСУ: обставин смерті ніхто не знає. Фото Faсebook \ Вікторія Ковальська

На Донбасі після "перемир'я" загинув військовий ЗСУ: обставин смерті ніхто не знає. Фото

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