На Донбасі після "перемир'я" загинув військовий ЗСУ: обставин смерті ніхто не знає. Фото
На Донбасі в зоні проведення ООС при нез'ясованих обставинах загинув український військовий Артур Бахнар.
Військовослужбовець загинув 28 липня в районі Новогнатівки Донецької області. Про це в Faсebook повідомила Вікторія Ковальська.
"Загинув в районі Новогнатівки Бахнар Артур Вікторович 15.10.1983 року. Сьогодні (29 липня – ред.) привезли в Енергодар. Влада міста не зустріла, ні співчуття рідним. Завтра (30 липня – Ред.) о 10:00 прощання у моргу" , – йдеться в повідомленні.
Артур Бахнар Faсebook \ Вікторія Ковальська
"Хомчак звітує Зеленському, що ні пораненого і убитого ... Це тепер так ховатимуть наших хлопців?" – підкреслила українка.
У коментарях Ковальська додала, що ніхто не знає обставини загибелі Бахнара та "рідні в шоці".
Авто з загиблим військовим Faсebook \ Вікторія Ковальська
На Донбасі після "перемир'я" загинув військовий ЗСУ: обставин смерті ніхто не знає. Фото Faсebook \ Вікторія Ковальська
На Донбасі після "перемир'я" загинув військовий ЗСУ: обставин смерті ніхто не знає. Фото
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська відразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ВСУ на Донбасі.
Україна інформує про зрив перемир'я терористами на Донбасі СММ ОБСЄ, а також своїх міжнародних партнерів.
28 липня російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші і здійснили обстріл позицій українських захисників.