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12 листопада • оновлено в 23:33
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/ Розслідування

Відірвало стопу і розтрощило ноги: на Донбасі повідомили про важкий стан поранених бійців ЗСУ

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Двоє українських військовослужбовців, які підірвалися у вівторок, 12 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, були госпіталізовані з важкими травмами.

Про це повідомляє в Facebook глава Донецької обласної державної організації Павло Кириленко. Одним із поранених є командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов, розповів у Тelegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Вони виконували бойове завдання в глибині ротних і опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одному відірвало стопу і перебило гомілку, у другоговідкритий перелом колінного суглоба і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги", – поділився Кириленко.

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На Донбасі повідомили про важкий стан бійців ЗСУ

На Донбасі повідомили про важкий стан бійців ЗСУ

etcetera.media

Відзначається, що обидва воїни доставлені до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого важкий, другого – середнього ступеня тяжкості. За словами Кириленка, за їх життя почали боротьбу лікарі.

"Окремо відзначу: трагедія трапилася не в районі розведення сил. Прошу "експертів" не перекручувати факти і не робити на цьому дешевого піару. Зараз головне – допомогти нашим військовим і зберегти їм життя", – підсумував він.

Цаплієнко зі свого боку додав, що підрив стався близько 15:40 під час обходу передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.

Євгеній Коростельов (у центрі)

Євгеній Коростельов (у центрі)

Тelegram-канал Андрія Цаплієнка

Нагадаємо, 12 листопада терористи 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Новини Донбасу Збройні сили України
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Судя по семейному фото полкан возглавил бригаду алкашей. Не удивлюсь, если в глубине позиций по старой традиции они решили подбросить в печку пару гранат.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куда мячи высылать?
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6
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Ну теперь одна дорога,на параолимпиаду марафонцами
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5
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