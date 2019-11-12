Відірвало стопу і розтрощило ноги: на Донбасі повідомили про важкий стан поранених бійців ЗСУ

Двоє українських військовослужбовців, які підірвалися у вівторок, 12 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, були госпіталізовані з важкими травмами.

Про це повідомляє в Facebook глава Донецької обласної державної організації Павло Кириленко. Одним із поранених є командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов, розповів у Тelegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Вони виконували бойове завдання в глибині ротних і опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одному відірвало стопу і перебило гомілку, у другого – відкритий перелом колінного суглоба і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги", – поділився Кириленко.

На Донбасі повідомили про важкий стан бійців ЗСУ etcetera.media

Відзначається, що обидва воїни доставлені до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого важкий, другого – середнього ступеня тяжкості. За словами Кириленка, за їх життя почали боротьбу лікарі.

"Окремо відзначу: трагедія трапилася не в районі розведення сил. Прошу "експертів" не перекручувати факти і не робити на цьому дешевого піару. Зараз головне – допомогти нашим військовим і зберегти їм життя", – підсумував він.

Цаплієнко зі свого боку додав, що підрив стався близько 15:40 під час обходу передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.

Євгеній Коростельов (у центрі) Тelegram-канал Андрія Цаплієнка

Нагадаємо, 12 листопада терористи 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої.

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