На Донбасі обстріляли санітарне авто ООС: є жертви

Поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. В результаті один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Атака терористів відбулася 1 липня о 10:50 ранку. Вони випустили по транспортному засобу протитанкову керовану ракету, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами був цинічно і підступно обстріляний санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики влучили у санітарний автомобіль "Хаммер" із ПТКР. В результаті прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення. Зокрема один з поранених — військовий медик — перебуває у критичному стані", — йдеться у повідомленні.

ПТКР "Звезда"

Командування Об'єднаних сил наголосило, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних військ є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Російські бойовики підступно б'ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 29 червня терористи "Л/ДНР" 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із заборонених артилерійських систем і мінометів. Окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

30 червня терористи "Л/ДНР" вісім разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців не було.

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