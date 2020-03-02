Росія використовує на Донбасі сучасну станцію радіоелектронної розвідки (РЕР) "Рубікон".

Ідентифікувати її вдалося завдяки українським патріотам з окупованої території Донецької області, повідомляє 24tv.ua. Знімки, за якими вдалося її встановити, засвітив російський найманець (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

На Донбасі найманець засвітив російську станцію розвідки "Рубікон" 24tv.ua

"Черговий найманець російського окупаційного корпусу з Санкт-Петербурга з псевдонімом Mister Evil (справжнє прізвище Головня) виклав фотографії на тлі станції в соцмережі", – йдеться у повідомленні.

Фото, зроблені ймовірно взимку 2016 року, були завантажені в альбом 28 жовтня того ж року. Точне місце розташування станції встановити не вдалося, але точно вдалося встановити, що підрозділ дислокується в Донецькій області по фото за 14 жовтня 2016 року.

"На ньому зафіксовано рекламний щит з оголошенням про покрівельні роботи і вказано номер оператора МТС-Україна", – уточнило видання.

За ще одним фото, на якому зображений БМП-1 із тактичним знаком "11", журналісти припускають, що це 11-й окремий механізований полк (колишня бригада "Схід") російського 1-го армійського корпусу "ДНР". Він базується в Ясинуватій, Донецьк.

БМП-1 з тактичним знаком "11" 24tv.ua

"Усі наведені факти вказують на те, що станцію "Рубікон" використовує 11-й окремий механізований полк російських окупаційних військ", – зазначило видання.

Зауважується, що це вже восьма модель станцій РЕР і РЕБ, які Росія використовує на Донбасі. Станція "Рубікон" прийнята на озброєння російської армії і в інші країни не експортувалася. Її технічні характеристики засекречені.

Mister Evil (справжнє прізвище Головня) зі своєю дружиною 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Луганщині прокуратура та СБУ задокументували черговий факт поставки Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на окупованій території Донбасу. Йдеться про термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В.

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