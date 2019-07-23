На Донбасі ліквідували відомого терориста "Хантера". Фото

У мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

Про це в Facebook опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

"200-а бригада. 22 липня в районі Авдіївської промзоні загинув Олексій Кривошеєв", – йдеться в повідомленні.

На сайті "Миротворець" зазначено, що Кривошеєв видавав себе за громадянина Білорусі, але є уродженцем Херсонської області. На стороні терористів був із 2014 року, де його нагородили медаллю "За оборону Слов'янська". У липні 2015 року мав конфлікт із "МДБ ДНР".

Убитий терорист

Убитий терорист

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня був ліквідований бойовик так званої "5-ї ОМСБр" "ДНР" Дмитро "Сім" Латиш, 1984 року народження.

Раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

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