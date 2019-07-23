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На Донбасі ліквідували відомого терориста "Хантера". Фото

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У мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

Про це в Facebook опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

"200-а бригада. 22 липня в районі Авдіївської промзоні загинув Олексій Кривошеєв", – йдеться в повідомленні.

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На сайті "Миротворець" зазначено, що Кривошеєв видавав себе за громадянина Білорусі, але є уродженцем Херсонської області. На стороні терористів був із 2014 року, де його нагородили медаллю "За оборону Слов'янська". У липні 2015 року мав конфлікт із "МДБ ДНР".

Убитий терорист

Убитий терорист

Убитий терорист

Убитий терорист

На Донбасі ліквідували відомого терориста "Хантера". Фото
На Донбасі ліквідували відомого терориста "Хантера". Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня був ліквідований бойовик так званої "5-ї ОМСБр" "ДНР" Дмитро "Сім" Латиш, 1984 року народження.

Раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас терористи "ДНР"
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Hartman Martha
Hartman Martha
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