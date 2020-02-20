У вівторок, 18 лютого, на Донбасі загинув 27-річний терорист "ДНР" Олександр Лук'яненко.

Про це повідомив у своєму Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"18.02.20 Олександр "Бурий" Лук'яненко сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Оплот. Самоліквідувався", – написав військовий.

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота" twitter.com/Shtirlitz53

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота" twitter.com/Shtirlitz53

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота" twitter.com/Shtirlitz53

За інформацією на сайті "Миротворець", терорист розшукувався в Україні за дезертирство.

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота" Миротворець

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Луганськом ліквідували терориста "Привида".

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