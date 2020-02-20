У вівторок, 18 лютого, на Донбасі загинув 27-річний терорист "ДНР" Олександр Лук'яненко.
Про це повідомив у своєму Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"18.02.20 Олександр "Бурий" Лук'яненко сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Оплот. Самоліквідувався", – написав військовий.
На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"
twitter.com/Shtirlitz53
На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"
twitter.com/Shtirlitz53
На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"
twitter.com/Shtirlitz53
За інформацією на сайті "Миротворець", терорист розшукувався в Україні за дезертирство.
На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"
Миротворець
# 200_брігада- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 20, 2020
18.02.20 Олександр "Бурий" Лук'яненко сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Оплот. самоліквідувалася https://t.co/emiEd40jPQ
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Як писав OBOZREVATEL раніше, під Луганськом ліквідували терориста "Привида".
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