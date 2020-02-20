Головна Новини
20 лютого • оновлено в 20:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота": фото українського дезертира

1.6т
Читати матеріал російською

У вівторок, 18 лютого, на Донбасі загинув 27-річний терорист "ДНР" Олександр Лук'яненко.

Про це повідомив у своєму Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"18.02.20 Олександр "Бурий" Лук'яненко сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Оплот. Самоліквідувався", – написав військовий.

Новини
Бій під Золотим: терористи передали Україні тіло Героя ЗСУ
На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

twitter.com/Shtirlitz53

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

twitter.com/Shtirlitz53

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

twitter.com/Shtirlitz53

За інформацією на сайті "Миротворець", терорист розшукувався в Україні за дезертирство.

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

На Донбасі ліквідували терориста "Оплота"

Миротворець

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Луганськом ліквідували терориста "Привида".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Донбас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги