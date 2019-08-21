На Донбасі ліквідували терориста "Хача". Фото

18 серпня на Донбасі був ліквідований терорист "Л/ДНР" Євген Подолян на прізвисько "Хач".
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) із посиланням на базу сайту "Миротворець". Він також опублікував фото бойовика.
"200-та бригада. Євген Подолян із Сімферопольського району. Обставини вимагають уточнення", – йдеться в повідомленні.
На сайті "Миротворець" зазначено, що загиблий був уродженцем Запоріжжя, але проживав у селі Миколаївка Сімферопольського району, Крим. На Донбасі Подолян був у складі незаконних військових формувань, перебував у банді терориста "Мангуста".
Ліквідований бойовик
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Прощання з бойовиком
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі був ліквідований терорист "Л/ДНР" Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".
Також офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.
Ще в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".