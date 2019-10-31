Воював за "Корсу": на Донбасі ліквідовано терориста з небезпечного підрозділу. Фото зрадника

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Віталія Зеліна.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши фото зрадника України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"30.10.19 Зелін Віталій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав військовий.

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" з "Корси" Telegram-канал Анатолія Штефана

Ліквідований терорист був родом із Перевальська Луганської області. За даними сайту "Миротворець", Зелін "ніс службу" в дивізіоні, командиром якого є зрадниця України Ольга Корса.

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" з "Корси" Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" з "Корси" Telegram-канал Анатолія Штефана

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга (Качур) Корса, будучи підполковником української міліції, в 2014 році перейшла на бік терористів.

Зрадниця здійснювала провокаційні обстріли ЗСУ під виглядом самих же "українських військ". Бойовики наносили на свою техніку білі смуги і вішали українські прапори. У такому вигляді батарея заходила на неокуповану територію і вела вогонь звідти.

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