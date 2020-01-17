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17 січня • оновлено в 07:02
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На Донбасі готують нове розведення військ: Україна і РФ обговорили 9 ділянок

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Представники України і Росії на переговорах в Мінську обговорили 9 можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

Про це повідомило hromadske з посиланням на джерела в Тристоронній контактній групі. При цьому остаточної угоди сторонам вдалося досягти лише по КПВВ "Гнутове".

Українська сторона наполягала також на розведенні в районах залізничного моста в Станиці Луганській, Авдіївки і Новоселиці Другої.

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Росіяни ж ще пропонували розведення біля населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розкладка, Широкине і поблизу Авдіївки.

Сторони обмінялися координатами ОБСЄ і домовилися про наступну зустріч 29 січня.

Розведення на Донбасі, ілюстрація

Розведення на Донбасі, ілюстрація

dialog.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що нове розведення на Донбасі має відбутися на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення.

При цьому Зеленський домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі під час "нормандського саміту" в Парижі.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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