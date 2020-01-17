На Донбасі готують нове розведення військ: Україна і РФ обговорили 9 ділянок

Представники України і Росії на переговорах в Мінську обговорили 9 можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.
Про це повідомило hromadske з посиланням на джерела в Тристоронній контактній групі. При цьому остаточної угоди сторонам вдалося досягти лише по КПВВ "Гнутове".
Українська сторона наполягала також на розведенні в районах залізничного моста в Станиці Луганській, Авдіївки і Новоселиці Другої.
Росіяни ж ще пропонували розведення біля населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розкладка, Широкине і поблизу Авдіївки.
Сторони обмінялися координатами ОБСЄ і домовилися про наступну зустріч 29 січня.
Розведення на Донбасі, ілюстрація
dialog.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що нове розведення на Донбасі має відбутися на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення.
При цьому Зеленський домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі під час "нормандського саміту" в Парижі.
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