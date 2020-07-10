На Дніпропетровщині хуліганки влаштували погром в електричці й покаялися. Відео

Правоохоронці розшукали дівчат-вандалок, одна з яких зламала вікно в електропотязі УЗ на Дніпропетровщині, а друга записала це на камеру.

Відео з вибаченнями неповнолітніх на своїй сторінці у Facebook опублікував заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Батьки дівчат погодилися компенсувати "Укрзалізниці" витрати на ремонт вагона в повному обсязі – все до копійки – 4105 гривень 26 копійок", – написав він.

Вибачення подружок. Скрин відео

Уточнюється, що на матір дівчини складено адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками своїх обов'язків із виховання дітей). Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 гривень.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на станції Чорноліська в Кіровоградській області зійшов із рейок вантажний потяг Одеської залізниці. Електровоз врізався в будку на станції, повалив стовп.