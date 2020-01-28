"На десерт – салют із АК": окупанти влаштували дітям військовий фестиваль у Криму. Фото

Російська армія продовжує проводити в анексованому Криму заходи для дітей, на яких вчить їх воювати.
Черговий такий "військово-спортивний фестиваль" відбувся у ялтинському Приморському парку. Про це пише Telegram-канал "Кримінальна Україна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Автори назвали такі навчання російською версією своєрідного свята для "майбутніх патріотів".
Окупанти в Криму вчать дітей війні
Telegram/Кримінальна Україна
"У програмі: виступ дорослих дядьків, які розповіли про "перемогу" – діди воювали і ми будемо", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, окупанти проводили для дітей різної віку майстер-клас зі стройової підготовки, вчили розбиранню-складаню АК, а також стріляти.
"На десерт – салют із АК і РПК. Усе найкраще – дітям", – іронічно підкреслили в дописі.
Окупанти в Криму вчать дітей війні
Telegram/Кримінальна Україна
Окупанти в Криму вчать дітей війні
Telegram/Кримінальна Україна
Окупанти в Криму вчать дітей війні
Telegram / Кримінальна Україна
Окупанти в Криму вчать дітей війні
Telegram/Кримінальна Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми й вчаться копати окопи.
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