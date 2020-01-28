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28 січня • оновлено в 12:33
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"На десерт – салют із АК": окупанти влаштували дітям військовий фестиваль у Криму. Фото

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Російська армія продовжує проводити в анексованому Криму заходи для дітей, на яких вчить їх воювати.

Черговий такий "військово-спортивний фестиваль" відбувся у ялтинському Приморському парку. Про це пише Telegram-канал "Кримінальна Україна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Автори назвали такі навчання російською версією своєрідного свята для "майбутніх патріотів".

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Telegram/Кримінальна Україна

"У програмі: виступ дорослих дядьків, які розповіли про "перемогу" – діди воювали і ми будемо", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти проводили для дітей різної віку майстер-клас зі стройової підготовки, вчили розбиранню-складаню АК, а також стріляти.

"На десерт – салют із АК і РПК. Усе найкраще – дітям", – іронічно підкреслили в дописі.

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Telegram/Кримінальна Україна

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Telegram/Кримінальна Україна

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Telegram / Кримінальна Україна

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Окупанти в Криму вчать дітей війні

Telegram/Кримінальна Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми й вчаться копати окопи.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму діти
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже на коленях не заставили стоять, как в соседней европейской Украине? Возмущению сети нет предела.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3195711/Now-CHILDREN-taking-arms-Shocking-pictures-inside-Ukraine-s-neo-Nazi-military-camp-recruits-young-six-learn-fire-weapons-s-ceasefire.html Shocking pictures from inside neo-Nazi military camp reveal recruits as young as SIX are being taught how to fire weapons (even though there's a ceasefire) Now extremists from the Azov unit, a far-right neo-Nazi militia defending the port city of Mariupol in southeastern Ukraine, are teaching children as young as six how to fire guns in an attempt to entice them into the country's bloody conflict. The Azov men use the neo-Nazi Wolfsangel (Wolf’s Hook) symbol on their banner and several members are white supremacists or anti-Semites. Вот это действительно страшно...
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