На чолі із ''солдатом Росії'': у Києві зірвали ''шабаш'' комуністів. Фото

У Києві радикальні активісти з організації С14 зірвали з'їзд комуністичної організації.

Комуністи вимагали закрити Міністерство у справах ветеранів, повідомляє у Facebook лідер С14 Сергій Мазур.

"Активісти С14, Київська міська спілка ветеранів АТО і ветерани полку "Азов" зірвали шабаш комуняк на чолі із "солдатом Росії" Палієм. Вимагають відміну Міністерства ветеранів, яке заблокувало їм фінансування. Бастіонна, 11, 3 поверх, актовий зал. Треба це закінчувати. Добрі люди вже їдуть", – повідомив радикал.

На зустрічі, окрім колишнього начальника ГУР Віктора Палія із організації "Солдати Росії, був ще й колишній нардеп, лідер соціалістів Олександр Мороз.

З'їзд комуністів у Києві Facebook

З'їзд комуністів у Києві Facebook

З'їзд комуністів у Києві Facebook

З'їзд комуністів у Києві Facebook

З'їзд комуністів у Києві Facebook

Віктор Палій Facebook

Віктор Палій Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі радикали з С14 провчили підлітків, які знущалися над гімном України і висловлювали підтримку "русскому міру".

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