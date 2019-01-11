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На чолі із ''солдатом Росії'': у Києві зірвали ''шабаш'' комуністів. Фото

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У Києві радикальні активісти з організації С14 зірвали з'їзд комуністичної організації.

Комуністи вимагали закрити Міністерство у справах ветеранів, повідомляє у Facebook лідер С14 Сергій Мазур.

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"Активісти С14, Київська міська спілка ветеранів АТО і ветерани полку "Азов" зірвали шабаш комуняк на чолі із "солдатом Росії" Палієм. Вимагають відміну Міністерства ветеранів, яке заблокувало їм фінансування. Бастіонна, 11, 3 поверх, актовий зал. Треба це закінчувати. Добрі люди вже їдуть", – повідомив радикал.

На зустрічі, окрім колишнього начальника ГУР Віктора Палія із організації "Солдати Росії, був ще й колишній нардеп, лідер соціалістів Олександр Мороз.

З'їзд комуністів у Києві

З'їзд комуністів у Києві

Facebook

З'їзд комуністів у Києві

З'їзд комуністів у Києві

Facebook

З'їзд комуністів у Києві

З'їзд комуністів у Києві

Facebook

З'їзд комуністів у Києві

З'їзд комуністів у Києві

Facebook

З'їзд комуністів у Києві

З'їзд комуністів у Києві

Facebook

Віктор Палій

Віктор Палій

Facebook

Віктор Палій

Віктор Палій

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі радикали з С14 провчили підлітків, які знущалися над гімном України і висловлювали підтримку "русскому міру".

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Надо было любителей "солдат России" отправить к солдатам Росси... на ростовское кладбище ихтамнетов
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Аааааааа!!!!!Кругом враги!!!!!!! Свидури вы дебилы))))))))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
И правильно сделали,одобряю.
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