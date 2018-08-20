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На блокаду Азовського моря ніхто не скаржиться - Гримчак

1.1тЧитати новину російською

Дії Росії в Азовському морі дозволені угодою від 2003 року про спільне використання водойми, при цьому жодної скарги на затримання суден із боку їхніх власників немає.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

Як наголосив чиновник, жодної офіційної інформації про затримання суден немає.

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"Так, ми фіксуємо, три доби я не бачив, але мова, звичайно, йде про декілька годин. Це створює незручності для екіпажів і судновласників, але це не порушення закону", - заявив він.

Гримчак зазначив, що Україна може проводити аналогічні дії у відповідь, але майже не має військових суден в Азовському морі.

"Там є прикордонні катери, які базувалися в Криму і відійшли в 2014-му... Будівництво одного судна займає кілька років, а знищується одним залпом ракет. Тому питання, чи є сенс створювати в Чорному морі потужний Військово-морський флот, якщо він не має особливого застосування і фактично є платформою, в яку можна потрапити з будь-якої точки Чорного моря", - сказав заступник міністра.

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За його словами власники суден не скаржаться, бо вони "заробляють там гроші".

"Якщо їх затримують на три години, то вони щось втрачають. Але їх можуть затримати і на 20 годин, і на довше. Тому скарг у нас немає", - додав Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Гримчак озвучив умову відновлення подачі води в Крим.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
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