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"На авось": стало відомо, навіщо російський танкер сунувся в Україну

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Затриманий в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA прибув в Україну заради дешевого ремонту.

Таке припущення висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи причини появи танкера в Одеській області.

"Мені здається, це наслідки горезвісного російського "авось", – не виключив Селезньов.

"Авось" СБУ не помітить, що корабель змінив назву і дасть йому можливість стати на ремонт. Адже ці послуги на території України на порядок дешевше, ніж в портах і на судноремонтних заводах РФ", – пояснив він.

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Експерт зазначив, що зараз російський танкер перебуває під контролем української влади і вирішується питання про взяття його під арешт як речовий доказ у справі про незаконне захоплення 24 українських моряків в Керченській протоці.

Затримання танкера NEYMA

Затримання танкера NEYMA

Facebook.com/MatiosAnatolii

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 25 липня Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA.

  • Російські моряки, члени екіпажу танкера, були відпущені в той же день після надання свідчень. Вони повернулися в РФ.

  • Причина затримання – саме цей танкер блокував українські військові кораблі в Керченській протоці під час інциденту 25 листопада 2018 року, коли Росія незаконно захопила три українських судна і 24-х моряків.

  • На той момент корабель називався Nika Spirit, але пізніше був перейменований в NEYMA.

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Теми
Затримання СБУ російського танкера Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна Одеса
Теги
Служба безпеки України полонені моряки
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ну, и кто теперь будет ремонтироваться в Цэевропии? Где ремонтники работать будут?
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