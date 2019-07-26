"На авось": стало відомо, навіщо російський танкер сунувся в Україну

Затриманий в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA прибув в Україну заради дешевого ремонту.

Таке припущення висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи причини появи танкера в Одеській області.

"Мені здається, це наслідки горезвісного російського "авось", – не виключив Селезньов.

"Авось" СБУ не помітить, що корабель змінив назву і дасть йому можливість стати на ремонт. Адже ці послуги на території України на порядок дешевше, ніж в портах і на судноремонтних заводах РФ", – пояснив він.

Експерт зазначив, що зараз російський танкер перебуває під контролем української влади і вирішується питання про взяття його під арешт як речовий доказ у справі про незаконне захоплення 24 українських моряків в Керченській протоці.

Затримання танкера NEYMA Facebook.com/MatiosAnatolii

Як повідомляв OBOZREVATEL :

25 липня Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA.

Російські моряки, члени екіпажу танкера, були відпущені в той же день після надання свідчень. Вони повернулися в РФ.

Причина затримання – саме цей танкер блокував українські військові кораблі в Керченській протоці під час інциденту 25 листопада 2018 року, коли Росія незаконно захопила три українських судна і 24-х моряків.

На той момент корабель називався Nika Spirit, але пізніше був перейменований в NEYMA.

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