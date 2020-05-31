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31 травня • оновлено в 10:15
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На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового

12.8т
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У районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з анексованим Кримом викрали українського військового.

Це трапилося ще вранці 30 травня, прямо під час несення бійцем служби на спостережному посту. Про це повідомляє на сторінці у Facebook Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

"Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місцеперебування його не відоме. За попередньою інформацію, бійця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", – йдеться у повідомленні.

На кордоні з Кримом викрали українського військового

На кордоні з Кримом викрали українського військового

За даними військових, боєць зник приблизно о п'ятій годині ранку. Пошукові заходи виявилися безрезультатними.

Про зникнення українського військовослужбовця вже повідомили правоохоронців. Пошуки тривають.

"Наразі вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місцеперебування військовослужбовця. Матеріали щодо цієї події оперативно передані до правоохоронних органів", – додали у Військовій службі правопорядку в ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 26 травня у результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України зникла людина Новини Криму
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