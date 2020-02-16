"Україні було б корисно": в Росії оцінили скандальний "мюнхенський план" щодо Донбасу

За скандальним планом щодо України, затвердженим на Мюнхенській конференції безпеки, не варто бачити змови або "зловісних політичних задумів".

Таку заяву зробив генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов у коментарі Deutsche Welle.

Ініціаторами цього документа, як зазначив він, були Російська рада з міжнародних справ, який він очолює, європейський аналітичний центр European Leadership Network і американська організація Nuclear Threat Initiative.

Мюнхенський план щодо України оцінив директор Російської ради з міжнародних справ колаж

"Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, що не правильно бачити в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка – як мюнхенська змова.

Я хочу підкреслити, що політика – це мистецтво можливого, як говорив Бісмарк, і автори цього документа виходили з того, що можливо сьогодні", – вважає Кортунов.

Щодо пункту цього документа про початок національного діалогу про українську ідентичність, у тому числі з Росією, він додав, що це було б корисно для України.

"Україна є дуже плюралістичним суспільством і для неї такий діалог був би корисний. Що стосується участі інших країн-сусідів – це питання до українського керівництва, наскільки воно готове до такого діалогу", – сказав гендиректор РРМД.

Андрій Кортунов Sputnik

Додамо, серед авторів ідеї вказані:

Ексміністр оборони Великої Британії Дес Браун (від Європейської мережі лідерів, European Leadership Network);

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер;

Екссенатор США Сем Нанн та колишній міністр енергетики США, американський фізик-ядерник Ернест Моніз (від Ініціативи щодо ядерної загрози, Nuclear Threat Initiative);

Колишній глава МЗС РФ Ігор Іванов (від Російської ради з міжнародних справ).

Загалом документ підписали понад 40 впливових дипломатів і політиків Західної Європи.

Міністерство закордонних справ України заявило, що тези, озвучені в скандальному документі, не відповідають офіційній позиції Києва.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на сайт Мюнхенській конференції з безпеки повернули скандальний план "примирення України та Росії", який після початку міжнародного скандалу був видалений.

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