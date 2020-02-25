Президент Росії Володимир Путін добровільно відмовиться від тимчасово окупованого Криму, якщо світ хоча б на рік відмовиться купувати російські нафту і газ.

Таку думку висловив український журналіст Айдер Муждаба в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Питання повернення Криму дуже просте, якщо докласти для цього зусилля України й усього світу. Путін чи не Путін – вони повернуть за рік цей Крим. Проблема в тому, що Росія живе тільки за рахунок того, що весь світ споживає їхні природні ресурси, які вони вкрали у народів Півночі. Ось і все. Перестаньте їх купувати один рік – і в Росії розбіжиться вся Росгвардія, розбіжиться вся армія. Йому буде навіть нікому наказ віддати на кнопку натиснути", – висловив упевненість Муждабаєв.

Муждабаєв і Путін

За словами журналіста, приблизно такий сценарій свого часу знищив СРСР, який розвалився навіть без військових дій.

"СРСР розвалився без єдиного пострілу. Просто до цього ніхто ніяких зусиль не докладає. Питання про повернення Криму – воно системно не складене. Просто його треба почати вирішувати. Якщо вам кажуть, що Крим ніколи не повернеться, ми століттями будемо чекати – ну, якщо чекати, то не повернеться. Але ми чекати не будемо, ми будемо робити все, щоб він повернувся", – підкреслив Муждабаєв, говорячи про позицію кримських татар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Муждабаєв розповів, як Росія протягом довгих років переконувала Україну в тому, що її головний ворог в Криму – кримські татари.

За його словами, агресор навіть організовував спільні навчання із ЗСУ щодо виявлення терористичних баз кримських татар у горах.

Також журналіст дорікнув деяким громадянам України тим, що вони страждають синдромом малоросійськості й не можуть остаточно відірватися від "імперської російської цицьки".

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