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25 лютого • оновлено в 12:04
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Муждабаєв розповів, що змусить Путіна повернути Крим

1.6т
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Президент Росії Володимир Путін добровільно відмовиться від тимчасово окупованого Криму, якщо світ хоча б на рік відмовиться купувати російські нафту і газ.

Таку думку висловив український журналіст Айдер Муждаба в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Питання повернення Криму дуже просте, якщо докласти для цього зусилля України й усього світу. Путін чи не Путін – вони повернуть за рік цей Крим. Проблема в тому, що Росія живе тільки за рахунок того, що весь світ споживає їхні природні ресурси, які вони вкрали у народів Півночі. Ось і все. Перестаньте їх купувати один рік – і в Росії розбіжиться вся Росгвардія, розбіжиться вся армія. Йому буде навіть нікому наказ віддати на кнопку натиснути", – висловив упевненість Муждабаєв.

Муждабаєв і Путін

Муждабаєв і Путін

За словами журналіста, приблизно такий сценарій свого часу знищив СРСР, який розвалився навіть без військових дій.

"СРСР розвалився без єдиного пострілу. Просто до цього ніхто ніяких зусиль не докладає. Питання про повернення Криму – воно системно не складене. Просто його треба почати вирішувати. Якщо вам кажуть, що Крим ніколи не повернеться, ми століттями будемо чекати – ну, якщо чекати, то не повернеться. Але ми чекати не будемо, ми будемо робити все, щоб він повернувся", – підкреслив Муждабаєв, говорячи про позицію кримських татар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Яніна Соколова Айдер Муждабаев
Місце
Україна
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Широков Денис
Широков Денис
ЗВР России хватит,чтобы вообще ничего не экспортировать два года.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Он реально больной) его сами татары и завалят, чтобы он их не позорил
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это полоумное хоть понимает, что всемумируснами поkyй на Украину??? Весьмирснами все сделал, что бы Украина ушла с мировых площадок как поставщик...а стала в очередь как потребитель всего у всех на коленях с протянутой рукой.
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