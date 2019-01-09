Може вбити одіозного священика МП: Україну попередили про підлість Росії

Росія для нагнітання ситуації в Україні та подальших провокацій може вбити одного з одіозних священиків УПЦ МП.

Кремль також може здійснити теракт у церкві, щоб звинуватити в цьому Україну. Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловив волонтер і голова Благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

"Це може бути, наприклад, теракт щодо людей із церкви. Вони можуть підірвати церкву або деякого священика. Оскільки РФ уже здійснювала низку вбивств. Вони так вбили Вороненкова. Також вони можуть вчинити це зі священиком УПЦ МП, який є одіозною особистістю. РФ робить це для того, щоб потім у вбивстві звинуватити праворадикальні або націоналістичні сили України", — заявив він.

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Гай також додав, що РФ може використовувати різні методи у своїх інформаційно-психологічних операціях.

"Це можуть бути, наприклад, акти вандалізму, щоб посилити напругу в суспільстві. Наприклад, зіпсувати якісь пам'ятники архітектури. Так уже робили. Або як у нас був підпал угорського культурного центру. У нас саме була напруга з Угорщиною, яка зараз блокує питання щодо України в НАТО. Тобто вони роблять, наприклад, якусь подію, а потім її тиражують у ЗМІ для того, щоб виникало у масового глядача враження, ніби є конфлікт, наприклад, у релігійному питанні", — зазначив волонтер.

Активіст підкреслив, що РФ через своїх агентів може закликати до штурму церков і поширювати фейки щодо ситуації в Україні, аби підбурювати населення до протистояння.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна напророкували церковний бум після отримання Томосу.