''Може спалахнути!'' Під Вінницею сталася масштабна ДТП із бензовозом

У понеділок, 14 січня, у Вінницькій області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

ДТП сталася на трасі Вінниця – Тульчин у районі села Вороновиця, повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"Серйозна ДТП на трасі Вінниця – Тульчин біля села Вороновиця, легкове авто, бензовоз WOG і ще Мерседес", – написав він.

У результаті аварії бензовоз перекинувся, а пальне залило дорогу, рух транспорту заблокований.

Журналіст Віталій Павловський на відео додав, що є один загиблий і троє постраждалих. Зараз на місці працюють пожежні, оскільки пальне на дорозі може спалахнути від найменшої іскри, зазначив він.

ДТП під Вінницею Facebook

ДТП під Вінницею Facebook

Як повідомляв, під Харковом сталася масштабна смертельна ДТП із легковим автомобілем і мікроавтобусом.

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