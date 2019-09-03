"Мовчимо, боїмося?" У Криму впали в паніку через "безкарність кавказців"

В окупованому Севастополі (Крим) місцеві жителі поскаржилися на зростання криміналу в місті і свавілля з боку кавказців.

Про це на сторінці в Twitter написав блогер Кримських бандерівець, зазначивши, що городяни створили тему для обговорення.

"На севастопольському форумі, де мешкають в основному дуже упороті ватники, створили тему "Доки нас будуть бити безкарно кавказці?" Вже наскулили на 23 сторінки і майже 600 повідомлень. Але ж, проте без бандер, так?" - підкреслив він.

На форумі мешканці нагадали про недавній інцидент в Омезі, де кавказці побили сім'ю.

Севастополь Крим.Реаліі

"Ніякого взяття під варту, ніякого судового засідання. Зараз вони "домовляються"... щоб зам'яти справу. Тільки створивши тему на Севастопольському форумі, ми можемо перешкодити злочинцям уникнути покарання. Уявіть, що кілька молодих російських хлопців побили в Дагестані сім'ю, штовхаючи жінку ногами. Розумію, що це уявити неможливо, (тим більше, що ніхто б з навколишніх і не дозволив їм цього зробити, так як, на відміну від наших нинішніх "мужинок", дагов важко звинуватити в боягузтві) але кожному зрозуміло, що дагестанці піднялися б всі в гніві, і шум стояв би на всю РФ. А ми ... мовчимо. Боїмося? Труси і продажні чинуші роблять нас, росіян, нешановним народом, над яким сміється весь Кавказ. Вам, молодим, не соромно? Мені соромно як боягузливий мент поводився з дагами"- йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною через те, що ті нібито заважали їм проїхати.

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