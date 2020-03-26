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26 березня • оновлено в 10:22
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Моторошні фото ракетного удару по вантажівці ЗСУ показали в мережі

2.7т
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У мережі показали наслідки атаки терористів із ПТРК по вантажному автомобілю Збройних сил України на Донбасі кілька тижнів тому.

Фото уламків протитанкової керованої ракети і знищеної вантажівки з'явилися на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Автори публікації зазначили, що, на щастя, тоді всі захисники України залишилися живі.

Наслідки атаки терористів з ПТРК

Наслідки атаки терористів з ПТРК

Facebook "Повернись живим"

Наслідки атаки терористів з ПТРК

Наслідки атаки терористів з ПТРК

Facebook "Повернись живим"

"Російські окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ із забороненої Мінськими угодами зброї. А ще росіяни та їхні найманці не гребують обстрілювати машини, які перевозять, наприклад, продукти харчування", – написали волонтери під моторошними знімками.

Наслідки атаки терористів із ПТРК

Наслідки атаки терористів із ПТРК

Facebook "Повернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На щастя, жоден захисник України не постраждав.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Livesey David
Livesey David
Потерь нет.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Перевозят, продукты питания для карателей....уже пособник украинских батальонов сс.
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