У мережі показали наслідки атаки терористів із ПТРК по вантажному автомобілю Збройних сил України на Донбасі кілька тижнів тому.

Фото уламків протитанкової керованої ракети і знищеної вантажівки з'явилися на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Автори публікації зазначили, що, на щастя, тоді всі захисники України залишилися живі.

Наслідки атаки терористів з ПТРК Facebook "Повернись живим"

Наслідки атаки терористів з ПТРК Facebook "Повернись живим"

"Російські окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ із забороненої Мінськими угодами зброї. А ще росіяни та їхні найманці не гребують обстрілювати машини, які перевозять, наприклад, продукти харчування", – написали волонтери під моторошними знімками.

Наслідки атаки терористів із ПТРК Facebook "Повернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На щастя, жоден захисник України не постраждав.

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