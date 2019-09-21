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21 вересня • оновлено в 19:19
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Моторошна ДТП із маршруткою під Одесою: з'явилося нове відео з місця аварії

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У мережі з'явилося нове відео ДТП в Одеській області 21 вересня, в якій у результаті зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 9 осіб.

Ролик, знятий очевидцем із місця аварії, опублікований на YouTube-каналі "Одним Словом" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На кадрах знято, як із кабіни бензовоза вибирається водій, який при ДТП майже не постраждав.

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ДТП в Одеській області

ДТП в Одеській області

Скрін відео

Як пише "Думская", очевидці повідомляють, що всі загиблі – пасажири маршрутки. Удар був настільки сильний, що мікроавтобусу знесло ліву частину і він перекинувся.

Після ДТП рух транспорту на дорозі "Одеса-Овідіополь" сильно ускладнено.

Нагадаємо, між селами Нова Долина і Прилиманське автобус №52 "Одеса-Великодолинське" врізався в автоцистерну. Крім 9 жертв, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутного автобуса з пасажирами в салоні створив ДТП за участю 6 автомобілів.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі ДТП видео смерть
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