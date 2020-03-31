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31 березня • оновлено в 12:02
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Москва має втрутитися: ЄС висунув жорстку вимогу до Росії щодо Донбасу

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Німеччина і Франція висловили стурбованість через обмеження, нібито під приводом протидії поширенню коронавірусу, роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території самопроголошених республік "Л/ДНР", а також закликали Москву вплинути на окупаційну так звану владу.

З такою заявою виступили зокрема міністри закордонних справ цих країн Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан. Вона була оприлюднена увечері 30 березня, передає DW.

"Спалах пандемії коронавірусу не може слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ та виконанню нею свого мандата", – йдеться у документі щодо запровадження окупантами обмежень 21 березня.

Москва має втрутитися: ЄС висунув жорстку вимогу до Росії щодо Донбасу

Так, Берлін і Париж вважають, що співробітники СММ ОБСЄ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ на всій території України, зокрема й на непідконтрольних уряду територіях. На переконання міністрів, Москва має використати свій вплив, аби забезпечити такий доступ.

Окрім цього, у спільній заяві глав дипломатичних відомств Німеччини та Франції вказується вимога щодо скасування обмеження на доступ до непідконтрольних Києву територій представників ООН, а також міжнародних гуманітарних і неурядових організацій, в тому числі й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). За словами міністрів, такі домовленості були досягнуті під час останнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції зробили спільну заяву щодо Донбасу

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції зробили спільну заяву щодо Донбасу

censor.net.ua

Також вони нагадали сторонам конфлікту про необхідність реалізації й інших досягнутих на саміті домовленостей: відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, визначення зон розведення, втілення проєктів із розмінування та нового обміну утримуваними особами.

"Берлін і Париж і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Обидві країни як і раніше виступають за досягнення тривалого й мирного вирішення конфлікту на Донбасі на основі цілковитого втілення мінських домовленостей", – йдеться у заяві міністри закордонних справ Німеччини та Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) звернулася до сторін контактної групи щодо Донбасу із закликом ввести глобальне перемир'я через пандемію коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ОРДЛО ОБСЄ
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Забралов Ник
Забралов Ник
цинічні лицеміри.... втрутитися! Вона вже втрутилася в 2014 році, окупувавши і повбивавши тисячі українців!!!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А внесения Особого статуса Донбасса в Конституцию дуркаины они не хотят жёстко потребовать? Прямая обязанность по Минским соглашениям
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кацапы мрази
кацапы мрази
Кристина Cтефанова, особый статус "шалавы" ты уже имеешь.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Москва должна сье.ба.ться: ЕС выдвинул жесткое требование к России по Донбассу и крыму. вот единственное и правильное требование
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кацапы мрази
кацапы мрази
hunt andres, это вы сами себе придумали. Поэтому ваши выдумки в дупке находятся изначально.
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hunt andres
hunt andres
Всея Руси Князь, Для особо одаренных: Россия не является стороной конфликта. Засуньте свои требования в дупку.
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