Москва має втрутитися: ЄС висунув жорстку вимогу до Росії щодо Донбасу

Німеччина і Франція висловили стурбованість через обмеження, нібито під приводом протидії поширенню коронавірусу, роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території самопроголошених республік "Л/ДНР", а також закликали Москву вплинути на окупаційну так звану владу.

З такою заявою виступили зокрема міністри закордонних справ цих країн Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан. Вона була оприлюднена увечері 30 березня, передає DW.

"Спалах пандемії коронавірусу не може слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ та виконанню нею свого мандата", – йдеться у документі щодо запровадження окупантами обмежень 21 березня.

Так, Берлін і Париж вважають, що співробітники СММ ОБСЄ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ на всій території України, зокрема й на непідконтрольних уряду територіях. На переконання міністрів, Москва має використати свій вплив, аби забезпечити такий доступ.

Окрім цього, у спільній заяві глав дипломатичних відомств Німеччини та Франції вказується вимога щодо скасування обмеження на доступ до непідконтрольних Києву територій представників ООН, а також міжнародних гуманітарних і неурядових організацій, в тому числі й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). За словами міністрів, такі домовленості були досягнуті під час останнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції зробили спільну заяву щодо Донбасу censor.net.ua

Також вони нагадали сторонам конфлікту про необхідність реалізації й інших досягнутих на саміті домовленостей: відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, визначення зон розведення, втілення проєктів із розмінування та нового обміну утримуваними особами.

"Берлін і Париж і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Обидві країни як і раніше виступають за досягнення тривалого й мирного вирішення конфлікту на Донбасі на основі цілковитого втілення мінських домовленостей", – йдеться у заяві міністри закордонних справ Німеччини та Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) звернулася до сторін контактної групи щодо Донбасу із закликом ввести глобальне перемир'я через пандемію коронавірусу.

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