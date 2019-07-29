Море за колючим дротом: мережа скипіла через нову витівку окупантів у Криму

На одному з пляжів Севастополя в анексованому українському Криму прямо у воді встановили колюче огородження.

Так, спіраль Бруно, яка відокремлює територію, що незаконно належить Міноборони РФ, від пляжу загального користування, встановили на Яшмовому пляжі. Відповідним фото на сторінці в Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым.

"Ось воно, море за колючим дротом. За колючкою – місця відпочинку визволителів гардемаринів від усього (Генеральський пляж МО РФ)", – написала вона.

Ілюстрація. Крим EADaily

"Спіраль Бруно, здатну завдати людині важкі рани та навіть вбити, окупанти проклали прямо по воді, щоб ніхто не турбував сусідній пляж, який віджало Міністерство нападу мерзоти. Пропаган*они і в*та скиглять", – відреагував на новину блогер КРЫМский бандеровец.

Колюча огорожа на пляжі в Криму twitter.com/KrimRt

Лінія розміщення колючого дроту Примітки

Користувачів мережі також обурив інцидент. "Через 10 років така колючка буде по всьому березі. Щоб ніхто в Україну не поплив", "До чого такі напівзаходи? Відразу б уже мінували", – пишуть у коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Ось воно, море за колючим дротом.

пляж Яшмовий

Севастополь

За колючкою-місця відпочинку визволителів гардемаринів від усього

Генеральський пляж МО РФ pic.twitter.com/3yHeSsflH1 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 28, 2019

Крим. Спіраль Бруно, здатну завдати людині важкі рани і навіть вбити, окупанти проклали прямо по воді на пляжі Яшмовий в Севастополі, щоб ніхто не турбував сусідній пляж, який віджати Міністерство нападу мразь. Пропагандони і вата скиглять> https://t.co/rhdxENAHJv 1/2 pic.twitter.com/L97Pr4cSBk - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережах кримчани висміюють туристів із Росії, які приїжджають відпочивати на анексований півострів без копійки в кишені.

А в самому Криму за останній тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України. Серед продуктів, які вилучали, були ковбаса, сало, яйця.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал