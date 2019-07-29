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Море за колючим дротом: мережа скипіла через нову витівку окупантів у Криму

6.3т Читати матеріал російською

На одному з пляжів Севастополя в анексованому українському Криму прямо у воді встановили колюче огородження.

Так, спіраль Бруно, яка відокремлює територію, що незаконно належить Міноборони РФ, від пляжу загального користування, встановили на Яшмовому пляжі. Відповідним фото на сторінці в Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым.

"Ось воно, море за колючим дротом. За колючкою – місця відпочинку визволителів гардемаринів від усього (Генеральський пляж МО РФ)", – написала вона.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

EADaily

"Спіраль Бруно, здатну завдати людині важкі рани та навіть вбити, окупанти проклали прямо по воді, щоб ніхто не турбував сусідній пляж, який віджало Міністерство нападу мерзоти. Пропаган*они і в*та скиглять", – відреагував на новину блогер КРЫМский бандеровец.

Колюча огорожа на пляжі в Криму

Колюча огорожа на пляжі в Криму

twitter.com/KrimRt

Лінія розміщення колючого дроту

Лінія розміщення колючого дроту

Примітки

Користувачів мережі також обурив інцидент. "Через 10 років така колючка буде по всьому березі. Щоб ніхто в Україну не поплив", "До чого такі напівзаходи? Відразу б уже мінували", – пишуть у коментарях.

Море за колючим дротом: мережа скипіла через нову витівку окупантів у Криму

Скріншот

Море за колючим дротом: мережа скипіла через нову витівку окупантів у Криму

Скріншот

Море за колючим дротом: мережа скипіла через нову витівку окупантів у Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережах кримчани висміюють туристів із Росії, які приїжджають відпочивати на анексований півострів без копійки в кишені.

А в самому Криму за останній тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України. Серед продуктів, які вилучали, були ковбаса, сало, яйця.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна Севастополь
Теги
Крим Новини Криму відпочінок Крим фотографии Росія
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Вскипевшая сеть представлена двумя хохлятскими блогерами, сидящими на зарплате у СБУ
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Карпов Стас
Карпов Стас
В Крыму полно туристов, в том числе из Украины. Мост красивый
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Ukr Igore
Ukr Igore
Карпов Стас, Особливо калючка, так пасує до кримського краєвиду.
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Карпов Стас
Карпов Стас
В Крыму туристов полно. Мост обалденный
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Ukr Igore
Ukr Igore
Карпов Стас, А калючка як пасує до кримскіх краєвидів
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Ukr Igore
Ukr Igore
Карпов Стас, А калючка яка! Заглядєніє
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