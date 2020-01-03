Молотком по голові: на Тернопільщині по-звірячому побили ветерана АТО

У селі Швейків Монастирського району Тернопільської області жорстоко побили ветерана АТО. Нападник навмисне завдавав йому ударів молотком по голові.

Про страшний інцидент розповіла на особистій сторінці у Facebook донька потерпілого Лана Макаренко. Вона стверджує, що до розправи нібито причетний місцевий підприємець Микола Коржановський.

"Дивіться, як побив мого батька, воїна АТО місцевий ділок Коржановський Микола. Молотком по голові!!! Тато бореться проти несанкціонованої торгівлі алкоголем у магазині, власником якого є Коржановський. Всю молодь нашого села споює паленим алкоголем, тепер накинувся на батька", – написала жінка, викладаючи свою версію події.

Побитий ветеран АТО Facebook Лани Макаренко

Вона закликала свідків кривавого нападу дати показання, а також зазначила, що вже подані відповідні заяви у правоохоронні органи.

Новина про побиття ветерана АТО викликала великий резонанс у мережі, і люди обурилися через таку цинічну розправу над захисником України. Своє невдоволення вони висловили в численних коментарях.

"На передову цього торговця, нехай покаже там свою силу!", "Відправити в АТО, тоді нікого не захоче споювати і руку піднімати на АТОвців", "Треба покарати!", "Це жахливо!!!", "Жах! Нелюди!" – обурюються користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у липні 2019 року на вокзалі у Хмельницькому побили колишнього бійця АТО. Конфлікт трапився під час обговорення війни на Донбасі.

Раніше судимий блогер Артур Сороченко з Бердичева Житомирської області не погодився з бійцем, що на сході України є війська Путіна. В ході словесної суперечки бердичівлянин накинувся з ударами на АТОвця, однак той всіляко уникав бійки.

Надалі Сороченка оголосили у розшук. Правоохоронці розшукали потерпілого і вмовили написати заяву про напад.

А в серпні поліція затримала Сороченка у Миколаєві.

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