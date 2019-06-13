"Моїх друзів більше немає": подробиці жахливої ДТП зі школярами на Луганщині

Війна на дорогах України не жаліє ні дорослих, ні дітей. Черговий приклад — трагедія у селищі Тошківка Луганської області, де 12 червня у ДТП загинули троє хлопців, з яких двоє — школярі.

Подробиці — у публікації OBOZREVATEL.

У ДТП загинули: Микита, Ігор і Вадим

Вдень жителі селища почули дивний гуркіт, який вони сприйняли як початок бойових дій (населений пункт розташований приблизно у 10 км від лінії розмежування). Незабаром з'ясувалося, що джерело звуку — лобовий удар двох мотоциклів Suzuki та ІЖ на дорозі, що сполучає Тошківку і Тошківку-1.

"Від отриманих травм смертельні тілесні ушкодження отримали хлопці: двоє водіїв і пасажирка. Дівчина-пасажирка була доправлена в лікарню. За попередньою інформацією, один із мотоциклів в'їхав у вибоїну на дорозі, після чого транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб", — розповіла нашим журналістам начальник прес-служби ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.

Місце ДТП

Всі учасники аварії — місцеві жителі. 16-річний Вадим та 14-річний Ігор навчалися у школі. Про Вадима місцеві жителі кажуть, що два роки тому у нього помер батько. З рідних у нього залишилися мати і сестра.

"Ігор і Вадим були моїми друзями. Я був у шоці, коли дізнався, що їх більше немає", — розповів OBOZREVATEL Валентин, житель селища. За його словами, хлопці на момент ДТП їхали на мотоциклі ІЖ, а на Suzuki їхав 26-річний Микита із 16-річною Анастасією.

Аварія трапилася у селищі Тошківка Луганської області Google. Maps

Google. Maps

Місцеві жителі кажуть, що Микита любив швидку їзду і часто їздив селищем вночі. Про те, чи порушив хтось із водіїв під час ДТП правила дорожнього руху, наразі невідомо. Це встановить поліція.

Жителі селища стверджують, що дорога, де трапилася аварія, розташована у поганому місці. "Під час війни там були бліндажі і загинуло чимало людей. Так чи інакше, але на зазначеній ділянці трапляється багато аварій", — розповіли місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня у Закарпатській області селевий потік змив у річку лісовоз із п'ятьма чоловіками у віці 27-55 років. Ніхто не вижив. Обставини події встановлює слідство.

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