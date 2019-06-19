Загибель Тимчука: головні версії та дивні моменти

Народний депутат від "Народного фронту", координатор сайту "Інформаційний спротив", відомий військовий блогер Дмитро Тимчук був знайдений мертвим у своїй квартирі на бульварі Перова у Києві.

У швидку зателефонувала жінка і повідомила про те, що Тимчук чистив зброю і вистрілив. Поки лікарі їхали, він помер. Нардеп отримав поранення у голову.

Справа активно обростає чутками і версіями. Поки поліція розглядає кілька варіантів: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Відразу з'явилася дата його смерті

Дмитро Тимчук Facebook Дмитра Тимчука

За даними поліції, повідомлення про смерть Тимчука надійшло до них о 12.15 у середу, 19 червня.

"Сьогодні, 19 червня по спецлінії 102 близько 12.15 надійшло повідомлення, що в одній із квартир чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці", — зазначають правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група. Також туди виїхали начальник столичної поліції та київський прокурор.

Будинок, де загинув Тимчук

Будинок, де загинув Тимчук

В українській Вікіпедії буквально за кілька хвилин після того, як стало відомо про смерть Тимчука, з'явилася дата його смерті — 19 червня 2019 року.

На сторінці нардепа, який був засновником сайту "Інформаційний спротив", користувачі почали писати слова співчуття.

Щоправда, серед них з'являлися і проросійські прихильники. Наприклад, "політексперт" із Києва Олександр Фомін, який любить фотографуватися з Миколою Азаровим та Оленою Бондаренко, в коментарях написав знущальне "піф-паф" і поставив смайлик.

Версія смерті трохи дивна

Першою до медіапростору потрапила версія про нещасний випадок. Мовляв, Тимчук чистив зброю і щось пішло не так.

Однак сам Дмитро — у минулому військовий. Він закінчив Львівське вище військово-політичне училище, факультет журналістики і служив у військах протиповітряної оборони. Тому ця версія викликала у багатьох скепсис.

Опитані нами військові запевняють, що застрелитися під час чищення пістолета досить складно.

"Існує правило, як чистити зброю. Спочатку витягуєте магазин, потім смикаєте затвором і робите контрольний постріл. Якщо у стволі щось залишилося, то пістолет вистрелить. Це треба було ствол направити собі у голову в такому разі", — запевняє нас один із військових.

Те ж саме сказав нам і досвідчений охоронець УДО. "Версія трохи дивна. За правилами спочатку знімають магазин, перевіряють сам ствол на наявність патрона. До того ж, це ж як треба було його чистити — виходить, тільки з поверненим до себе дулом. Як розумію, смерть сталася від одного пострілу, тобто людина вистрілила точно у життєво важливий орган", — каже охоронець.

Дмитро Тимчук Facebook Дмитра Тимчука

Щоправда, військовий експерт і колишній військовослужбовець Олег Жданов запевняє, що за статистикою нещасні випадки зі зброєю у 90% відбуваються із професіоналами.

"Фатальна помилка в тому, що якраз існує чіткий порядок чистки зброї. Це як "Отче наш", який не можна порушити. Але людина у поспіху або через неуважність, навіть самовпевненість цей порядок порушує. Наприклад, потрібно витягнути магазин із патронами, перезарядити, тобто смикнути затвором, і зробити контрольний постріл, щоб переконатися, що у патроннику не залишилося патронів. А в нещасних випадках роблять все навпаки. І на етапі контрольного пострілу чоловік повернув ствол до себе. Або вистрілив у цегляну стінку і куля відрикошетила", — припускає у бесіді з OBOZREVATEL Жданов.

Також він розповідає про випадок, який трапився із його солдатом.

"У мене був солдат, який вирішив перезарядити автомат через затвор. Тобто він 30 разів смикнув затвором, щоб патрони випали до нього у шапку. Але забув про те, що коли він перший раз смикнув затвор, то зарядив автомат і патрон пішов у ствол. У результаті куля увійшла йому у серце", — із сумом згадує Жданов.

Поліція працює у квартирі, де жив блогер Нацполіція

Тимчука могли вбити?

А ось екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко дотримується версії вбивства.

Коментуючи ймовірність випадкового пострілу під час чищення зброї, він сказав: "У нас досить часто смерті пояснювалися саме так: недбале поводження зі зброєю. І Кравченко двічі в себе стріляв, і Кушнарьов із карабіном поводився неправильно. Теоретично це, звичайно, можливо. Ми пам'ятаємо, що навіть "подвійному самогубству" Кравченка знаходили пояснення, але насправді це малоймовірно. Я в це не вірю", — заявив нам Романенко.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ нагадав, що Тимчук займав активну проукраїнську позицію і був патріотом. Тому цілком імовірно, що у нього могли бути вороги.

"І це не тільки спецслужби Росії, але і п'ята колона, представникам якої завжди можуть допомогти ті самі росіяни", — вважає Романенко.

Дмитро Тимчук

До речі, Тимчук входить до списку 322 українських громадян, проти яких Росія ввела санкції у листопаді минулого року.

Голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець також нагадав, що Тимчук був добре обізнаний про багато подій:

"Тимчук був серйозно пов'язаний із донбаськими подіями. Він як журналіст дуже багато знав. Я в жодному разі не хочу сказати, що він був замішаний ув якихось схемах. Але в тому, що він володів найпотужнішим масивом інформації, немає жодних сумнівів".

Дмитро Тимчук

Поліція відкрила провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідство розглядає версії — вбивство, самогубство і нещасний випадок.

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