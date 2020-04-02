Могли врятувати світ від коронавірусу: Забужко нагадала про загибель вірусологів на МН17

На борту збитого росіянами на Донбасі літака МН17 була ціла команда вірусологів, які летіли на всесвітній конгрес зі СНІДу.

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Зараз всі ці люди могли б зробити величезний внесок в боротьбу з пандемією коронавірусу, нагадала на своїй сторінці у Facebook українська письменниця Оксана Забужко.

"Ниточки, ниточки – все з усім пов'язано, так, дуже своєчасне нагадування... І в MH17 не тільки Ланге був, Царство йому небесне, – тим літаком ціла група вірусологів летіла до Австралії на конгрес зі СНІДу, і пам'ятаю, як світові ЗМІ писали, що ця втрата "верхівки" загальмує розвиток галузі на роки, а то й десятиліття. Але хто б тоді уявив, як брутально справдиться цей прогноз за якихось п'ять з половиною років?" – зазначила вона.

Катастрофа МН17

Забужко підкреслила, що вбивство кожної людини накладає відбиток на майбутнє всього людства, адже через чужу агресію багато хто не встигає реалізувати своє життєве призначення і, можливо, врятувати мільйони.

"Ми ж десь досі, в глибині душі, напіввіримо в сталінське "незамінних людей немає" (ну, бо аякже, он у нас всього за два покоління – мільйони було вбито, а ми ж живі, ще й нівроку, якось чухаємось). А насправді кожна людина незамінна тому, що кожна насильницька смерть утворює в світобудові діру Нездійсненого Призначення, крізь яку, рано чи пізно, засвище вітер руїни. І саме тому поки вбивць не покарано – загрожені всі", – попередила письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше на тлі ситуації з поширенням у світі пандемії коронавірусу в мережі згадали про загиблого в катастрофі МН17 вченого-вірусолога зі світовим ім'ям, професора Йопа Ланге з Університету Амстердама.

З 2002 по 2004 рік першопроходець досліджень епідемії очолював Міжнародне товариство боротьби зі СНІДом.

Він займався дослідженням захворювання і розробками ліків з 1983 року, був організатором кількох найважливіших клінічних випробувань препаратів антиретровірусної терапії.

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