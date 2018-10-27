Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

В анексованому Криму жителі Армянська залишаються в епіцентрі екологічного лиха через викиди в атмосферу хімічних відходів заводу "Кримський титан". 27 жовтня жителі міста вийшли на пікет "Врятуйте життя наших дітей".

Під час пікету місцеві жителі підписали звернення до президента РФ Володимира Путіна в надії, що він допоможе в боротьбі з екологічною катастрофою.

У Twitter користувач RoksolanaToday&Крим опублікував подробиці пікету і фото екологічного лиха в Армянську.

Повідомляється, зокрема, що біля місця проведення акції вимкнули веб-камеру, щоб ніхто не міг спостерігати пікет "Врятуйте життя наших дітей".

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

"Привезли гуманітарну допомогу багатодітним родинам від фонду "Крим рідний дім", зібрану депутатами Московської міської Думи, але навіть це дійство було "під контролем", - пише в Facebook CrimeaDays.

Також з'явилися нові фото "захіміченого Армянська".

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

"ФСБ-шні будинку. Нові. Кажуть, облізли, блиск новизни кислота поїла, що могла - зжерла іржа. Тут живуть дуже нещасні "іхтамнєти". Ті, хто отримав за своє іхтамнєтство нормальну "подяку" у вигляді екологічної катастрофи, ними влаштованої".

@KrimRt

@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 23 на 24 серпня в районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися в соціальних мережах, що їх труять. У людей дерло в горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували. Пізніше жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.

Також стало відомо, що хімічна катастрофа сталася через випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного філією ТОВ "Титанові інвестиції" українського олігарха Дмитра Фірташа.