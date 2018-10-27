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Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

9.5тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму жителі Армянська залишаються в епіцентрі екологічного лиха через викиди в атмосферу хімічних відходів заводу "Кримський титан". 27 жовтня жителі міста вийшли на пікет "Врятуйте життя наших дітей".

Під час пікету місцеві жителі підписали звернення до президента РФ Володимира Путіна в надії, що він допоможе в боротьбі з екологічною катастрофою.

У Twitter користувач RoksolanaToday&Крим опублікував подробиці пікету і фото екологічного лиха в Армянську.

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Повідомляється, зокрема, що біля місця проведення акції вимкнули веб-камеру, щоб ніхто не міг спостерігати пікет "Врятуйте життя наших дітей".

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська
Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

"Привезли гуманітарну допомогу багатодітним родинам від фонду "Крим рідний дім", зібрану депутатами Московської міської Думи, але навіть це дійство було "під контролем", - пише в Facebook CrimeaDays.

Також з'явилися нові фото "захіміченого Армянська".

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська
Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

"ФСБ-шні будинку. Нові. Кажуть, облізли, блиск новизни кислота поїла, що могла - зжерла іржа. Тут живуть дуже нещасні "іхтамнєти". Ті, хто отримав за своє іхтамнєтство нормальну "подяку" у вигляді екологічної катастрофи, ними влаштованої".

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська
Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 23 на 24 серпня в районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися в соціальних мережах, що їх труять. У людей дерло в горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували. Пізніше жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.

Також стало відомо, що хімічна катастрофа сталася через випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного філією ТОВ "Титанові інвестиції" українського олігарха Дмитра Фірташа.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
АрмянскЕкологіяекологічна катастрофаНовини Криму
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Галицький Данило
Галицький Данило
Маладца, не проспал.
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