Місто-катастрофа: з'явилися нові фото і відео з Армянська

В анексованому Криму жителі Армянська залишаються в епіцентрі екологічного лиха через викиди в атмосферу хімічних відходів заводу "Кримський титан". 27 жовтня жителі міста вийшли на пікет "Врятуйте життя наших дітей".
Під час пікету місцеві жителі підписали звернення до президента РФ Володимира Путіна в надії, що він допоможе в боротьбі з екологічною катастрофою.
У Twitter користувач RoksolanaToday&Крим опублікував подробиці пікету і фото екологічного лиха в Армянську.
Повідомляється, зокрема, що біля місця проведення акції вимкнули веб-камеру, щоб ніхто не міг спостерігати пікет "Врятуйте життя наших дітей".
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
"Привезли гуманітарну допомогу багатодітним родинам від фонду "Крим рідний дім", зібрану депутатами Московської міської Думи, але навіть це дійство було "під контролем", - пише в Facebook CrimeaDays.
Також з'явилися нові фото "захіміченого Армянська".
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
"ФСБ-шні будинку. Нові. Кажуть, облізли, блиск новизни кислота поїла, що могла - зжерла іржа. Тут живуть дуже нещасні "іхтамнєти". Ті, хто отримав за своє іхтамнєтство нормальну "подяку" у вигляді екологічної катастрофи, ними влаштованої".
@KrimRt
@KrimRt
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 23 на 24 серпня в районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися в соціальних мережах, що їх труять. У людей дерло в горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.
Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.
14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували. Пізніше жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.
Також стало відомо, що хімічна катастрофа сталася через випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного філією ТОВ "Титанові інвестиції" українського олігарха Дмитра Фірташа.
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