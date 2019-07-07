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"Місто деградує": ватажок "ДНР" на камеру зізнався про проблеми Донецька

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Окупований Донецьк продовжує втрачати ознаки розвиненого міста і стає все більш "мертвим".

Про це розповів один з колишніх ватажків "ДНР" Олексанр Ходаковський. Фрагмент його інтерв'ю опублікував блогер Денис Казанський.

"Все більше пустих будівель, приміщень. Навіть в центральних районах міста... Менше стало ознак цивілізованості", - поскаржився терорист.

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Казанський же зазначив, що раніше окупанти спростовували подібні заяви, але тепер почали визнавати правду про Донецьк.

"Донецьк деградує, стає все менш цивілізованим. З приходом "визволителів" для Донецька почалася чорна смуга. Колись успішний, процвітаючий мегаполіс перетворився в вимираюче депресивне місто", - написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" раптово звернулись до президента України Володимира Зеленського, висунувши йому ряд зухвалих прохань.

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Особи
Олександр ХодаковськийДенис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Остапенко Тарас
Остапенко Тарас
Это происходит везде куда приходит рузький мир... Война, нищета, и разруха.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Остапенко Тарас, из Украины вы русский мир выгнали ! Расскажи как процветает самая нищая страна Европы?
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Бывает. В следующем году наладятся отношения между украиной и Россией , и всё вернется на свои места.
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ivanov koly
ivanov koly
Opupenko Dmytriy, не в сдедующем году, а где-то в 2110-2120г.г.
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