"Місто деградує": ватажок "ДНР" на камеру зізнався про проблеми Донецька

Окупований Донецьк продовжує втрачати ознаки розвиненого міста і стає все більш "мертвим".

Про це розповів один з колишніх ватажків "ДНР" Олексанр Ходаковський. Фрагмент його інтерв'ю опублікував блогер Денис Казанський.

"Все більше пустих будівель, приміщень. Навіть в центральних районах міста... Менше стало ознак цивілізованості", - поскаржився терорист.

Казанський же зазначив, що раніше окупанти спростовували подібні заяви, але тепер почали визнавати правду про Донецьк.

"Донецьк деградує, стає все менш цивілізованим. З приходом "визволителів" для Донецька почалася чорна смуга. Колись успішний, процвітаючий мегаполіс перетворився в вимираюче депресивне місто", - написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" раптово звернулись до президента України Володимира Зеленського, висунувши йому ряд зухвалих прохань.

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