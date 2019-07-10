Міст у "ЛНР": у Кабміні прояснили ситуацію з обіцянкою Зеленського

Ремонт напівзруйнованого моста в Станиці Луганській, який пов'язує підконтрольні Україні території з "ЛНР", можливий лише після того, як окупанти відведуть війська.

Про це розповів в ефірі ObozTV заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, оцінюючи намір президента Володимира Зеленського відбудувати міст.

"Лінія розмежування має проходити посередині моста. Але в 2019 році, прикриваючись людьми, які переходили міст, бойовики вийшли фактично на наш берег і там побудували укріплення. Навіть штурмувати ці укріплення було неможливо, тому що це єдиний перехід у Луганській області. Це створювало великі труднощі, зокрема з ремонтом мосту", – зазначив заступник міністра.

"Тема ремонту моста обговорюється вже багато років. Але для того, щоб міст почати ремонтувати, треба, щоб протилежна окупаційна сторона відвела війська і демонтувала укріплення, які нагорі у них є. Якщо це станеться – тоді так. Сама по собі ідея ремонту давно обговорюється . Не знаю, хто б був проти", – додав він.

Гримчак також нагадав про ситуацію в пункті пропуску "Золоте", відкриття якого саботують бойовики "ЛНР".

"Я б згадав перехід на" Золотому ", який Україна побудувала, повністю підготувала і готова була його запустити в будь-який момент, навіть сьогодні. Наші співробітники, прикордонники і фіскали, там знаходяться. Але та сторона не відкриває перехід, хоча він і є в Мінських домовленостях", – підкреслив він.

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося відведення українських підрозділів. За даними президента, сьогодні напівзруйнований міст між районами, підконтрольними Україні і терористам "ЛНР", щодня перетинає до 10 тис. осіб.

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