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13 січня • оновлено в 10:07
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"Миру не бачити": Цимбалюк побачив небезпечний сигнал на зустрічі Путіна з Меркель

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Під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент Росії Володимир Путін назвав Донбас, де його країна веде війну, "південним сходом" України.

Це свідчить про те, що він не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збільшив свої територіальні претензії. Такий висновок у своєму відеоблозі на YouTube зробив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, виступаючи на пресконференції після переговорів з Меркель, Путін заявив, що Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на "південному сході" України.

Володимир Путін

Володимир Путін

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"Упс, слово-маркер. Що там? "Південний схід" України. Але не Крим. Значить, ніякого миру нам найближчим часом не бачити. "Південний схід" – це територіальні претензії. Це рівень амбіцій: "це все наше", "комуністи все віддали", "ми постраждала сторона", "даєш історичну справедливість", – пояснив сенс слів Путіна Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Меркель Путін прямо оголосив вимогу Україні вписати "особливий статус Донбасу" в Конституцію, а війну на Сході нашої країни з російськими окупантами назвав "внутрішнім конфліктом".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін Ангела Меркель
Місце
Україна
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Николенко Саша
Николенко Саша
А Цимбалюк точно не эстонец?)) Путин про юго-восток уже 6 лет говорит, а онтолько сейчас этот "опасный сигнал" увидел)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Даже не знаю, как это и комментировать. Ржу и все. Это блюдо для paгулей.
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скоро Перемога
скоро Перемога
У него на роже все источники его видений написаны. Закодировали бы вы его, пока он ещё чего-нибудь не увидел. :)
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