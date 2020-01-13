"Миру не бачити": Цимбалюк побачив небезпечний сигнал на зустрічі Путіна з Меркель

Під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент Росії Володимир Путін назвав Донбас, де його країна веде війну, "південним сходом" України.

Це свідчить про те, що він не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збільшив свої територіальні претензії. Такий висновок у своєму відеоблозі на YouTube зробив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, виступаючи на пресконференції після переговорів з Меркель, Путін заявив, що Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на "південному сході" України.

Володимир Путін

"Упс, слово-маркер. Що там? "Південний схід" України. Але не Крим. Значить, ніякого миру нам найближчим часом не бачити. "Південний схід" – це територіальні претензії. Це рівень амбіцій: "це все наше", "комуністи все віддали", "ми постраждала сторона", "даєш історичну справедливість", – пояснив сенс слів Путіна Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Меркель Путін прямо оголосив вимогу Україні вписати "особливий статус Донбасу" в Конституцію, а війну на Сході нашої країни з російськими окупантами назвав "внутрішнім конфліктом".

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