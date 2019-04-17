"Блакитні каски" або санкції: Гримчак назвав терміни виведення військ Путіна з Донбасу

Якщо Росія погодиться на розміщення миротворців ООН на всій території Окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), то місії потрібно буде від трьох до шести місяців, щоб відбулось введення.

Про це в ефірі ObozTV повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Він зазначив, що за таких обставин у Росії буде три місяці, щоб вивести свої війська з території України.

"У Міністерстві робили розрахунки для міжнародної перехідної адміністрації. Для розміщення військ поліцейської місії з формуванням міжнародної адміністрації, для виділення коштів, думаю, від трьох до шести місяців потрібно для заходу миротворців. Тобто, агресор буде мати на виведення свої військ з української території три місяці", – сказав він.

Гримчак заявив, що є надія на проведення засідання нормандської четвірки 6 червня 2019 року. За словами заступника міністра, вже готовий пакет санкцій для РФ за те, що вона може не погодитися на розміщення "блакитних шоломів" на всій території ОРДЛО.

"Порошенко сказав, що на сьогодні Кремль втратив уже досить значні кошти через санкції, які введені саме за невиконання мінських домовленостей. Можна розраховувати на те, що РФ погодиться на розміщення миротворців ООН, тому що, наскільки мені відомо, позиції постійних членів Радбезу ООН і нормандського формату співпадають, – якщо з РФ не буде погоджено присутність місії, то санкції в рази збільшать", – пояснив Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, введення миротворців на тимчасово окуповану територію України можливе за підтримки держав, які входять до Радбезу ООН і голосуватимуть на Генасамблеї ООН. Документи із цього питання пропрацьовані.

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