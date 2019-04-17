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"Блакитні каски" або санкції: Гримчак назвав терміни виведення військ Путіна з Донбасу

1.6тЧитати матеріал російською

Якщо Росія погодиться на розміщення миротворців ООН на всій території Окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), то місії потрібно буде від трьох до шести місяців, щоб відбулось введення.

Про це в ефірі ObozTV повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Він зазначив, що за таких обставин у Росії буде три місяці, щоб вивести свої війська з території України.

"У Міністерстві робили розрахунки для міжнародної перехідної адміністрації. Для розміщення військ поліцейської місії з формуванням міжнародної адміністрації, для виділення коштів, думаю, від трьох до шести місяців потрібно для заходу миротворців. Тобто, агресор буде мати на виведення свої військ з української території три місяці", – сказав він.

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Гримчак заявив, що є надія на проведення засідання нормандської четвірки 6 червня 2019 року. За словами заступника міністра, вже готовий пакет санкцій для РФ за те, що вона може не погодитися на розміщення "блакитних шоломів" на всій території ОРДЛО.

"Блакитні каски" або санкції: Гримчак назвав терміни виведення військ Путіна з Донбасу

"Порошенко сказав, що на сьогодні Кремль втратив уже досить значні кошти через санкції, які введені саме за невиконання мінських домовленостей. Можна розраховувати на те, що РФ погодиться на розміщення миротворців ООН, тому що, наскільки мені відомо, позиції постійних членів Радбезу ООН і нормандського формату співпадають, – якщо з РФ не буде погоджено присутність місії, то санкції в рази збільшать", – пояснив Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, введення миротворців на тимчасово окуповану територію України можливе за підтримки держав, які входять до Радбезу ООН і голосуватимуть на Генасамблеї ООН. Документи із цього питання пропрацьовані.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Теги
ООНРадбез ООНОРДЛО
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот откуда на Украине столько долбоёбов??? Даже по теории вероятности, их не может скопиться так много в одном месте!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры тупые))) Они еще условия ставят))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Если у бабаушки отpастет хуй-то это будет дедушка.Никакиемиpотвоpческие силы по Донбасу лазить не будут.Мы помним как они лазили по Югославии.
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