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19 листопада • оновлено в 14:29
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"Міняє долари!" В Черкасах підловили фейкового мера. Фото

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У соцмережі Facebook з’явилась друга сторінка мера Черкас Анатолія Бондаренка. З неї містянам почали надходити прохання про фінансову допомогу для воїна АТО.

Сам міський голова, вже зі свого справжнього акаунту, заявив, що під його ім’ям працюють аферисти та закликав не вестись на їхні провокації.

Згодом підозріла сторінка була видалена.

Мер просив у містян гроші

Мер просив у містян гроші

vikka.ua

Фейковий мер просив надіслати на картку гроші для воїна АТО. Натомість обіцяв "поміняти долари" і віддати борг наступного ранку.

"Міняє долари!" В Черкасах підловили фейкового мера. Фото

Із другої сторінки "мер" писав усім знайомим

Більшість місцевих з гумором поставилась до таких повідомлень, але знайшлися й ті, хто довірився аферистам.

"Міняє долари!" В Черкасах підловили фейкового мера. Фото

Люди активно обговорювали появу другої сторінки мера

У коментарях люди жартували, що це міг бути і справжній Анатолій Бондаренко. І врахували його бажання встелити плиткою всі Черкаси.

"Зима йде, плитку не купують. Треба розвивати новий напрямок бізнесу", – прокоментувала черкащанка Світлана.

"Міняє долари!" В Черкасах підловили фейкового мера. Фото

Більшість відреагувала на інцидент з гумором

Решта ж зрозуміли, що із зарплатою в 13 тисяч гривень доларів у мера може й не бути.

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Розмір своєї зарплати Анатолій Бондаренко не приховує. В лютому цього року він відкликав проект рішення про своє преміювання, надання матеріальної допомоги, надбавок, та заявив, що житиме на 13 тисяч гривень зарплати. Щоправда, вже в серпні місцеві ЗМІ повідомляли про місячний дохід черкаського мера майже в 225 тисяч гривень.

У соцмережі Бондаренко так прокоментував появу фейкової сторінки:

"Аферисти пишуть знайомим і намагаються випросити гроші. Жодної другої сторінки я не створював. Будьте пильні і не ведіться на провокації".

"Міняє долари!" В Черкасах підловили фейкового мера. Фото

Згодом друга сторінка мера була видалена

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Бондаренко отримав підозру від Генеральної прокуратури України. Причиною стало те, що за час роботи міським головою обласного центру він спеціально створював проблеми для діяльності місцевої влади.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
шахраї фейки интернет соцмережі
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