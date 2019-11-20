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20 листопада • оновлено в 10:17
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Мінус чотири! ЗСУ помстилися "Л/ДНР" за пекельні обстріли Донбасу

1.8т
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Окупаційні війська Росії зазнали серйозних втрат у вівторок, 19 листопада, на Донбасі. Брати участь у боях проти української армії більше не зможуть три особи.

Одного терориста окупанти втратили остаточно. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 19.11.2019 р. склали 4 людини, а саме: безповоротні (200) – 1 людина (2 омсбр), санітарні (300) – 3 людини (11 омсп). Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України", – розповів офіцер.

У Росії втрати на Донбасі

У Росії втрати на Донбасі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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