Мінус "Чебурашка" і 10 найманців Путіна: стало відомо про блискучу спецоперацію ЗСУ

У мережі знайшли факт про ще один успіх воїнів ЗСУ, які під час спецоперації, ще 27 жовтня минулого року під Маріуполем, знищили 220-мм реактивну систему залпового вогню "Чебурашка" терористів "Л/ДНР".

В результаті загинули четверо бойовиків, серед яких глава "Оборонпрому ДНР" Артем Вовк, іще шестеро отримали поранення. Про це написав у своєму Facebook український журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на інформацію блогера Necro Mancer у соцмережі Twitter.

"З'явилися фото пам'ятника чотирьом найманцям 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі, на ньому – характерне зображення встановленої на шасі КРАЗа 220 мм РСЗВ "Чебурашка", яку російські війська застосовують на Донбасі з 2018 року", – зазначив журналіст.

ЗСУ провели блискучу спецоперацію зі знищення окупантів

Він наголосив, що вказані на пам'ятнику прізвища дозволяють точно ідентифікувати знищених бойовиків. Але характерно, що у зведеннях "ДНР" за 27 жовтня 2019 року не було інформації про будь-які втрати. Однак блогер, вивчивши дописи й коментарі користувачів соцмереж противника, встановив приблизні обставини того, що трапилося.

Так, у складі знищеного розрахунку був ватажок "правління Державної інноваційної компанії" Артем Вовк. Зазначається, що ця структура створена для обслуговування всієї бойової техніки, яку застосовують на Донбасі російські військові та їхні найманці.

Пам'ятник убитим терористам "ДНР" twitter.com/666_mancer

Крім цього, "розробка" "Чебурашки" полягає лише у монтажі переданих із РФ направляючих 220-мм ракет системи "Ураган" і в передачі боєприпасів. Але бойовики пішли на підлу хитрість, поставивши озброєння на шасі КРАЗа, щоб створити видимість, нібито воно "місцеве".

"Так, противник легендує застосування на Донбасі озброєння важких калібрів, нібито як власну розробку... Судячи із зазначених на скрінах обставин – "Чебурашку" з Вовком накрив 120-мм міномет. Отже, це не міг бути сам Новоазовськ, для противника новоазовський напрямок – це наш Маріуполь. Тобто противник під'їхав зовсім близько до наших позицій, інакше мінометом не дістати", – припустив журналіст.

Скріншот із соцмереж противника twitter.com/666_mancer

Він висловив надію, що ОБСЄ візьме до уваги цю нову інформацію у своєму звіті. А також привітав українських воїнів, які завдали такого точного і результативного удару по ворогу.

"Якщо це міномет або гаубиця, то в умовах нашої обмеженої війни, коли стріляє не більше 1-2 гармат, і встановлюється ліміт снарядів, вразити таку ціль, як 220-мм РСЗВ і завдати таких втрат – треба бути справжнім майстром стрільби. Сподіваюся, ті, хто домігся цього видатного успіху, вийдуть на зв'язок, це гідне найвищих державних нагород і суспільного визнання", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці контролюють більшу частину злітної смуги Донецького аеропорту. Російські окупанти часто обстрілюють воїнів ЗСУ, проте нашим захисникам вдалося на цій ділянці покращити становище своїх вогневих точок.

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