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Мінус 11: офіцер ЗСУ розповів про нищівний удар по терористах ''Л/ДНР''

15.8тЧитати матеріал російською

За останні кілька днів у зоні проведення ООС на Донбасі були ліквідовані 11 терористів "Л/ДНР".

Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, 3 окупанти були вбиті 19 жовтня в результаті прямого попадання в бліндаж міни.

"Один із бойовиків тільки приєднався до російсько-окупаційних військ і навіть у списках не значився", - зазначив він.

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Після цього в зоні ООС були ліквідовані ще 8 терористів, проте у "ДНР", за його словами, зізналися лише про 4.

Мінус 11: офіцер ЗСУ розповів про нищівний удар по терористах ''Л/ДНР''
Мінус 11: офіцер ЗСУ розповів про нищівний удар по терористах ''Л/ДНР''
Мінус 11: офіцер ЗСУ розповів про нищівний удар по терористах ''Л/ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі напередодні показали відео нищівних ударів по терористах "ДНР".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Класс!+++++ А почему кацапьі не верещат фактьі в студию! ??? ))))) Єто не людей убили. Єто тварей грохнули.Окупантов!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Штефан мать его Штирлиц ,(он же Панас Говноеденко) Считает пэрэмоги по катяхам в своих шароварах.
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, епта как в анекдоте... едет чел в купе на верхней полке в Анапу, внизу три бабы мужиков обсуждают, одна мне спортсмены нравяться они такие сильные. Другая а мне военные они такие мужественные. Третья а мне индейцы они такие красивые. Мужик слазит с полки, разрешите представиться - мастер спорта, майор, ЧингаЧгук
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