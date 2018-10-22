Мінус 11: офіцер ЗСУ розповів про нищівний удар по терористах ''Л/ДНР''

За останні кілька днів у зоні проведення ООС на Донбасі були ліквідовані 11 терористів "Л/ДНР".

Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, 3 окупанти були вбиті 19 жовтня в результаті прямого попадання в бліндаж міни.

"Один із бойовиків тільки приєднався до російсько-окупаційних військ і навіть у списках не значився", - зазначив він.

Після цього в зоні ООС були ліквідовані ще 8 терористів, проте у "ДНР", за його словами, зізналися лише про 4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі напередодні показали відео нищівних ударів по терористах "ДНР".