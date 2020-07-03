Міністр оборони звинуватив ДБР у підриві боєготовності ППО України
Андрій Таран заявив про підрив бойової готовності частин ППО України.
Дії співробітників Державного бюро розслідувань привели до підриву бойової готовності частин ППО України.
Як заявив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду у Верховній Раді, причиною інциденту стала неузгодженість дій воєнної контррозвідки і "інших зацікавлених структур" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
В результаті, за його словами, була створена можливість витоку інформації, яка відноситься до грифованої.
"Оцінку мають надати відповідні правоохоронні органи, а не Міністерство оборони", – додав Таран.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.
Журналіст Юрій Бутусов припустив, що обшуки ДБР в трьох бригадах ЗСУ пов'язані з пошуком компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і його оточення.
За його словами, в результаті обшуків були вилучені клістрони до С-300, які можна придбати тільки в Росії, а їх закупівлі і поставки були секретними і нелегальними.
"На підставі рішення Хмельницького районного суду слідчі ДБР фактично вивели з ладу діючу систему озброєнь", – заявив журналіст.