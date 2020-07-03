Міністр оборони звинуватив ДБР у підриві боєготовності ППО України

Дії співробітників Державного бюро розслідувань привели до підриву бойової готовності частин ППО України.

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду у Верховній Раді, причиною інциденту стала неузгодженість дій воєнної контррозвідки і "інших зацікавлених структур" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті, за його словами, була створена можливість витоку інформації, яка відноситься до грифованої.

"Оцінку мають надати відповідні правоохоронні органи, а не Міністерство оборони", – додав Таран.

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