Не наркоман, але був непередбачуваний: що відомо про "мінера" мосту у Києві. Ексклюзив

Олексій Белько, який перекрив міст Метро у Києві і заявив про його замінування, за кілька місяців до події здав поліції 1 кг вибухівки та 88 набоїв. У частині, в якій служив українець, думки про нього розділилися. З одного боку він має силу волі, патріотичну налаштованість, а з іншого – був психологічно нестабільним.

OBOZREVATEL поспілкувався зі знайомими і товаришами по службі горе-мінера і з'ясував чим займався Олексій Белько і що могло його штовхнути на злочин.

У Криму залишив сина і дружину

На окупованому півострові у 42-річного Олексія Белька залишилася сім'я – колишня дружина Олена і син-підліток. А останнім часом він жив із іншою жінкою. До речі, перед самим затриманням він просив правоохоронців зв'язатися із дівчиною.

Як розповів OBOZREVATEL його друг із Криму, Олексій вважався у компанії хорошим хлопцем, дуже веселим. "Але очікувати від нього можна було будь-чого!" – наголосив товариш.

"Але очікувати від нього можна було будь-чого!" – наголосив товариш.

На мосту Олексій був теж у блакитному береті

На дзеркало заднього виду він повісив український прапор

У Криму Олексій працював ковалем. За словами знайомих, він був майстром своєї справи, міг виконати будь-яке замовлення. Зі своєю сім'єю у Криму він перестав спілкуватися.

Олексій Белько, 2018 рік

Сам же Олексій поїхав до Києва років вісім тому. "Ми здогадувалися, що він пішов на Донбас воювати, хоча він нікому про це не розповідав", – каже його товариш.

Олексій Белько ОК Олексія Белька

Олексій Белько

У Олексія є кілька сторінок у соцмережах, проте на своїй основній, де багато кримських друзів, він фото у формі не публікує.

Рідні переконані: він не наркоман

На "запасній" сторінці у соцмережі у нього є торішнє фото з дівчиною, можливо, тієї самою, з якою він уже давно живе у столиці. Дівчина на ім'я Олена також має відношення до військових, за словами знайомих, останнім часом у них стосунки розладналися. Виною стала нібито зрада з її боку.

Олексій Белько ОК Олексія Белька

Його товариші по службі вважають, що на такий відчайдушний крок Олексій пішов, тому що зараз все на нього навалилося. "І політика, і дівчина, служба, війна ... Все разом. Мабуть, не витримав і вирішив діяти. У нього є дух, є сила, у нього інші цінності. Просто хотів привернути увагу", – вважає його колишній товариш по службі.

"І політика, і дівчина, служба, війна ... Все разом. Мабуть, не витримав і вирішив діяти. У нього є дух, є сила, у нього інші цінності. Просто хотів привернути увагу", - вважає його колишній товариш по службі.

Олексій Белько ОК Олексія Белька

Олексій Белько ОК Олексія Белька

Ті хто знав його на війні, так само кажуть, що він нормальний хлопець. "З ним можна було завжди поговорити, звернутися до нього. Спокійний, ніякий він не наркоман, як зараз пишуть. Він навіть не пив", – розповідає ще один колишній військовослужбовець. Однак, як заявив глава столичної поліції Андрій Крищенко, Белько міг перебувати під дією якихось речовин.

Щоправда, в самій частині у Броварах, де служив Олексій, думки про нього дуже неоднозначні. 26 червня Белька судили за самовільний вихід частини, він просидів сім днів на гауптвахті.

Також у червні цього року Белько несподівано здав у Деснянське райуправління поліції 1 кг вибухівки та 88 набоїв, які нібито знайшов у сейфі в будинку у Чернігівській області.

Нещодавно Олексій хвалився друзям своїм новим автомобілем ОК Олексія Белька

ОК Олексія Белька

Восени минулого року Белько їздив відпочивати

Белько після затримання

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері, 18 вересня, на мосту метро чоловік зупинив машину, вийшов і заявив, що збирається підірвати міст.

Рух транспорту на мосту було перекрито, поїзди метро ходили тільки до станції "Арсенальна". Люди були змушені йти додому пішки.

За кілька годин силовики затримали і роззброїли мінера. Ним виявився 42-річний виходець із Криму, колишній військовослужбовець Олексій Белько. У нього вдома провели обшуки.

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