ФСБ нікого не пропустить: українських заробітчан попередили про небезпеку в Росії

Українці, які їдуть в Росію на заробітки, можуть стати об`єктом уваги кремлівських спецслужб. Багатьом людям не вдається пройти мимо ФСБ.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан. Він заявив, що розвідслужби РФ здійснюють спроби вербування українських заробітчан.

"Це правда, що вони намагаються вербувати наших громадян, які їздять туди на роботу, – культурних діячів, співаків, деяких політтехнологів, яких запрошують на російське ТБ. ФСБ нікого не пропустить. У тій чи іншій мірі є спроби вербування цих людей з можливими залученнями до співробітництва зі спецслужбами Кремля", – сказав він.

Стосовно простих громадян може застосовуватися так зване "темне вербування", впевнений екс-розвідник. У деяких випадках є і прямі підходи, додає він.

"Людина не знає, що вона завербована, адже спілкується невідомо з ким, начебто це і не офіційний представник ФСБ чи розвідки, а якийсь простий приємний співрозмовник. Це таке собі вербування під прикриттям. Але є і прямі підходи, – створюються певні проблеми, людина потрапляє в якусь компрометуючу ситуацію чи в скрутне матеріальне становище, скоює якесь правопорушення і до неї починають чіплятися. Це дуже активно і ефективно використовується", – сказав Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала заступника директора одного з департаментів Харківської міськради. Його підозрюють у державній зраді і роботі на ФСБ Росії.

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