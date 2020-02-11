Мільйони з окупованого Донецька та від криміналу: стали відомі спонсори ОПЗЖ

Партія "Опозиційна платформа – За життя" отримала три мільйони гривень від мешканців окупованого Донецька і майже сім мільйонів – від осіб, які, за версією поліції, пов’язані із фінансовими оборудками.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", посилаючись на дані зі звіту партії за ІV квартал 2019 року. Згідно з ним, загалом на її рахунки потрапило 179,4 мільйона гривень, із них 41 – з держбюджету.

Так, найбільше грошей ОПЗЖ отримала з пожертв фізичних і юридичних осіб – 135 мільйонів гривень. Лідерами за кількістю таких донорів стали Запоріжжя, Маріуполь, Одеса й тимчасово непідконтрольний українській владі Донецьк. Останній місцем проживання вказали шість донорів, які профінансували партію на три мільйони гривень.

З'ясувалося, хто фінансує ОПЗЖ

Водночас серед них розслідувачі виокремили особу на ім’я Марина Татаринцева, котра пожертвувала ОПЗЖ пів мільйона гривень. Зазначається, що у відкритих джерелах є інформація про те, що зараз ця жінка веде адвокатську практику. Ліцензію на це вона отримала на Закарпатті, однак діяльність провадить на Донеччині.

Також відомо, що раніше Татаринцева керувала діяльністю недержавного пенсійного фонду "Причетність". Компанією зацікавилися правоохоронці: її звинувачують у фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків.

Крім цього, з’ясувалося, що Татаринцева була помічницею у народних депутатів "Партії регіонів" двох скликань. Розслідувачам же вона не змогла дати чіткої відповіді ані щодо того, чи вона фінансувала партію, ані щодо місця її проживання.

Спонсори ОПЗЖ Скріншот

Варто зауважити, що ще понад 3,4 млн гривень ОПЗЖ отримала від одеської компанії, яка, за версією слідства, намагалася захопити комунальну власність. Йдеться про "Інвест Девелопмент ЛТД". Підприємців звинувачують у спробі приватизації будівлі, яким користується Генеральна прокуратура України. Принаймні так вказано в ухвалі Приморського районного суду міста Одеси за лютий 2018 року.

Аналогічну суму партія отримала від ще однієї одеської компанії – "Трансстроймонтаж ЛТД".

"Нині Департамент комунальної власності Одеси намагається через суд розірвати договір оренди та повернути місту майже три тисячі квадратних метрів приміщень. Обидві компанії-донори не відповіли на наші телефонні звернення за вказаними контактами", – підсумували розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли скандальні факти про те, хто фінансує партію Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

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