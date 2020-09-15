Новий прокурор Тернопільщини вимагав "клятви вірності" й обзивав колег "свинями": скандалом зайнялися в ОГПУ

Новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин нібито влаштував банкет для колег, на якому примушував підлеглих "клястися йому у вірності та готовності виконувати будь-які накази".

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив адвокат Роман Маселко, посилаючись на власні джерела. Юрист додав, що Петришин у нецензурній формі нібито погрожував колегам і, ймовірно, був п'яний.

"А якщо вони не будуть підкорятися, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней", – написав Маселко.

За його даними, Петришину заперечив заступник прокурора Олександр Божко, вказавши на неприпустимість подібних висловів.

"Божко заявив, що він [Петришин] собі дозволяє неприпустиме і прокурор повинен керуватися законом, а не вказівками... Генінспекція відразу ж відреагувала і хотіла перевірити всіх на алкоголь. Але Петришин відмовився. Сьогодні ж [15 вересня] почав використовувати свої повноваження і створювати Божку проблеми на роботі", – написав Маселко.

Як стало відомо OBOZREVATEL із джерел в Офісі генерального прокурора, після інциденту Божко зателефонував голові відомства Ірині Венедиктовій, – нібито щоб вона вплинула на Петришина. Як розповіли джерела, було розпочато внутрішнє розслідування.

OBOZREVATEL зателефонував до Олександра Божка і він підтвердив, що дійсно повідомив Венедиктову про те, що трапилося.

"Я не просив вплинути, але керівника я поставив до відома про таку ситуацію вчора [14 вересня]", – сказав Божко. Він додав, що яким буде результат і як буде розвиватися ситуація далі, коментувати не може.

Додамо, 30-річний Микола Петришин – колишній військовий прокурор Дарницького гарнізону.

До нього крісло прокурора Тернопільської області займав 35-річний Петро Бойко. Його призначили тільки в січні поточного року, фактично він не пропрацював і 10 місяців.

У декларацію за 2018 рік Петришин вніс квартиру в Києві свого сина, земельну ділянку в столиці, офіс, житловий будинок і квартиру дружини. У власності самого прокурора, згідно з документом, квартира в Яворові Львівської області та ділянка під Києвів.

Крім того, на дружину Петришина оформлені автомобілі Toyota Camry, Mazda CX-7, Kia Rio. На дружину задекларований ще Nissan Qashqai (власником є третя особа). На самого Петришина – Audi A3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня суд розгляне справу заступника генерального прокурора України Ірини Венедиктової – Олексія Симоненка – за несвоєчасну подачу декларації про доходи без поважної причини.

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