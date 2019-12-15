У Сумах жорстоко побили депутата від "Слуги народу": перші подробиці

У Сумах у неділю, 15 грудня, двоє чоловіків у балаклавах побили народного депутата України від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook також показавши фото побоїв. Ананченко розповів, що напад стався, коли він повертався додому.

"Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні", – підкреслив депутат.

Президент України Володимир Зеленський і Михайло Ананченко Facebook/Михайло Ананченко

"Хочу заявити, щоб будь-які хуліганські та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії. З відповідальністю заявляю, що наша політична сила завжди буде дотримуватися конструктиву та готова слухати думку кожного громадянина виключно в правовому полі", – написав він.

Ананченко додав, що сподівається на швидку реакцію правоохоронців на те, що трапилося.

Як писав OBOZREVATEL:

11 грудня на засіданні аграрного комітету Верховної Ради сталася бійка. Представники ВО "Свобода" затіяли розбірки, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець у результаті був госпіталізований у лікарню. У нього підозрюють струс мозку.

Правоохоронці 12 грудня провели обшуки житла та затримали Олексія Кайду, учасника бійки. Обшуки провели також у Олега Куцини.

Незабаром стало відомо, що ексдепутата від партії "Свобода" Едуарда Леонова також госпіталізували з підозрою на струс мозку, забої грудної клітини в області печінки та забоєм стопи.

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