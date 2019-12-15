Головна Новини
16 грудня • оновлено в 00:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Сумах жорстоко побили депутата від "Слуги народу": перші подробиці

8.1т
Читати матеріал російською

У Сумах у неділю, 15 грудня, двоє чоловіків у балаклавах побили народного депутата України від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook також показавши фото побоїв. Ананченко розповів, що напад стався, коли він повертався додому.

"Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні", – підкреслив депутат.

Новини
Бійка в Раді: суд ухвалив рішення щодо свободівця, який побив "слугу"

Президент України Володимир Зеленський і Михайло Ананченко

Президент України Володимир Зеленський і Михайло Ананченко

Facebook/Михайло Ананченко

"Хочу заявити, щоб будь-які хуліганські та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії. З відповідальністю заявляю, що наша політична сила завжди буде дотримуватися конструктиву та готова слухати думку кожного громадянина виключно в правовому полі", – написав він.

Ананченко додав, що сподівається на швидку реакцію правоохоронців на те, що трапилося.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 11 грудня на засіданні аграрного комітету Верховної Ради сталася бійка. Представники ВО "Свобода" затіяли розбірки, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

  • Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець у результаті був госпіталізований у лікарню. У нього підозрюють струс мозку.

  • Правоохоронці 12 грудня провели обшуки житла та затримали Олексія Кайду, учасника бійки. Обшуки провели також у Олега Куцини.

  • Незабаром стало відомо, що ексдепутата від партії "Свобода" Едуарда Леонова також госпіталізували з підозрою на струс мозку, забої грудної клітини в області печінки та забоєм стопи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Суми
Теги
депутат Партія Слуга народу фотографии
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
2
40
Смішно
12
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
На ум приходит имя Героя Украины Дмитрия "Автомайдан" Булатова и ухо, которое ему якобы отрезали люди "с русским акцентом".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
bregovich mark
bregovich mark
Хороша беда начало.Процесс должен перейти на постоянно действующий,с колонкой на обозе.Сегодня поймали и от3.14 здили СН в Сумах,Черкасах,Виннице и т.д. Количество пациентов должно расти в геометрической прогрессии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Вован
Руденко Вован
Маловато будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги