"Буде три України": стало відомо, як Росія використала Крим

Рішення про передачу Криму від РРФСР до УРСР було прийнято в 1954 році і саме відтоді півострів використовувався як важіль тиску на Україну.

Про це у ефірі ObozTV заявив надзвичайний уповноважений посол України, екс-представник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко. За його словами, Крим був переданий Україні, бо перебував у повному занепаді, і у Кремлі вирішили, що УРСР зможе впоратися з півостровом.

"Росія використовувала всі важелі, щоб зупинити рух України до незалежності. Одним з таких важелів було якраз надумане кримське питання", - пояснив Василенко.

Посол пояснив: спочатку вимагали автономії Криму, перетворення його на автономну республіку, натякаючи на те, що колись Крим буде відірваний від України.

"При цьому Горбачов відверто сказав Кравчуку, коли були ці переговори: "Ти давай, погоджуйся на підписання союзного договору, або ми зробимо так, що буде дві, а то й три України", - розповів Василенко.

На його думку, тоді Кравчук був змушений погодитися з таким вирішенням питання, незважаючи на те, що воно було, м'яко кажучи, недоцільним.

"Тобто ще Горбачов цим займався", - заявив український посол.

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