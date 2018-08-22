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"Буде три України": стало відомо, як Росія використала Крим

6.6тЧитати новину російською

Рішення про передачу Криму від РРФСР до УРСР було прийнято в 1954 році і саме відтоді півострів використовувався як важіль тиску на Україну.

Про це у ефірі ObozTV заявив надзвичайний уповноважений посол України, екс-представник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко. За його словами, Крим був переданий Україні, бо перебував у повному занепаді, і у Кремлі вирішили, що УРСР зможе впоратися з півостровом.

"Росія використовувала всі важелі, щоб зупинити рух України до незалежності. Одним з таких важелів було якраз надумане кримське питання", - пояснив Василенко.

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Посол пояснив: спочатку вимагали автономії Криму, перетворення його на автономну республіку, натякаючи на те, що колись Крим буде відірваний від України.

"При цьому Горбачов відверто сказав Кравчуку, коли були ці переговори: "Ти давай, погоджуйся на підписання союзного договору, або ми зробимо так, що буде дві, а то й три України", - розповів Василенко.

На його думку, тоді Кравчук був змушений погодитися з таким вирішенням питання, незважаючи на те, що воно було, м'яко кажучи, недоцільним.

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"Тобто ще Горбачов цим займався", - заявив український посол.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі знайшли імена і обличчя "зелених чоловічків", що захоплювали Крим .

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуПряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Василенко
Місце
УкраїнаСімферополь
Об'єкти
КримУкраїнаРосіяконфліктвійнаСРСР
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Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Раньше был "рычаг", теперь он стал "дубиной". Поэтому хохлы и скулят издалека, опасаясь приближаться, чтобы не схлопотать этот дубиной по своему свиному хохло-рылу.
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Истомин-Псковский Илья
Истомин-Псковский Илья
Теперь нет рычага
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
так что чубатое быдло поняли? это было временно. а самое интересное, жена хрущева очень любила Крым. и не официально он ей его подарил.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Кротов Даниил, ты бы, мокшанское быдло, поменьше смотрело ваши пропогандонские передачи. а тем более не стоит на них ссылаться. Хотя, что с тебя лаптя тупого возьмешь, если вместо мозга кинескоп)))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кротов Даниил, кругом затычка на всём хосте... Бзди дальше, а караван идёт... Клоун.
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