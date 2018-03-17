"Ми всі страждаємо": окупанти поскаржилися на життя в Криму

Після анексії Криму Росією умови життя на півострові серйозно погіршилися, проте "антиукраїнське напруження" залишається на досить високому рівні.

Про це розповів глава кримського відділення комуністичної партії "Комуністи Росії" Леонід Грач в інтерв'ю виданню "Гордон", додавши, що не дивлячись на всі труднощі, "Путін все одно хороший" для місцевих жителів.

Грач розповів, що недавно "Рада міністрів" Криму затвердила прожитковий мінімум 9104 рублі. "При нашій дорожнечі за ці гроші будь-який міністр може сходити один раз в магазин. Ми всі страждаємо від того, що такі відносини склалися між Україною і Росією, Києвом і Сімферополем", - заявив він.

"Кримчани ходять і плюються - зарплати низькі, ціни високі. Всі невдоволено бурчать собі під ніс, але Путін все одно хороший. У нашому слов'янському свідомості цар завжди хороший. Путін оточений ореолом в суспільній свідомості. Ця свідомість, правда, якась кастрована" , - додав Грач.

Також він розповів про різке погіршення туристичного клімату після приходу в Крим окупаційної влади Росії.

"Ми ледве-ледве приходимо до тями після відтоку туристів. Приїжджих кіт наплакав. У курортний сезон з України вже не їдуть на відпочинок, а тільки приїжджають провідати родичів, що тут живуть. Вони можуть на море сходити, але це не ті відпочивальники, що були раніше . "Дикунів" немає, тому громадське харчування і готельний бізнес не розвиваються. У 2017 році приїхало менше росіян, ніж в 2014-му. Тому що сюди важко добиратися, ціни величезні, а якість сервісу низька", - розповів Грач.

При цьому він заявив, що в Криму зберігається досить "високе антиукраїнське напруження і дуже напружені процеси в кримськотатарському середовищі". Грач також підкреслив, що проблеми в Криму будуть до тих пір, поки діють санкції проти Росії.

"Коли вони завершаться - ніхто на розуміє, тому що напруженість в українсько-російських відносинах постійно зростає. Перш за все це стосується Донбасу. Тому ні про яке покращення життя мови не йде зовсім", - додав він.

Як писав "Обозреватель", раніше кримчанка жахнула розповіддю про життя на окупованому півострові.