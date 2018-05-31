"Ми все знали": організатор "вбивства" Бабченка оголосив себе агентом СБУ

Організатор замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман назвав себе агентом Служби безпеки України.

Як повідомляє ZN.ua, про це Герман сказав в Шевченківському суді Києва, де йому обирають запобіжний захід. Він заявив, що нібито не готував замах на Бабченка, а брав участь в спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів в Україні.

Також, за словами Германа, він знав, що найнятий ним "кілер" Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки України.

"Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (В СБУ. - Ред.). Але для того, щоб отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей (30 прізвищ , на яких нібито готувалися замахи. - Ред.). В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією", - наводить слова Германа "Громадське".

Він також заявив, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також "політичні партії та політиків, які цими грошима користуються".

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні були озвучені несподівані дані про Бориса Германа.