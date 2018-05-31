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"Ми все знали": організатор "вбивства" Бабченка оголосив себе агентом СБУ

7.7тЧитати новину російською

Організатор замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман назвав себе агентом Служби безпеки України.

Як повідомляє ZN.ua, про це Герман сказав в Шевченківському суді Києва, де йому обирають запобіжний захід. Він заявив, що нібито не готував замах на Бабченка, а брав участь в спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів в Україні.

Також, за словами Германа, він знав, що найнятий ним "кілер" Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки України.

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"Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (В СБУ. - Ред.). Але для того, щоб отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей (30 прізвищ , на яких нібито готувалися замахи. - Ред.). В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією", - наводить слова Германа "Громадське".

Він також заявив, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також "політичні партії та політиків, які цими грошима користуються".

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні були озвучені несподівані дані про Бориса Германа.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Борис ГерманАркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Цирк на хохлосрани продолжается!))) Агхэнты Кремля разоблачают ахгэнтов Путина!))))
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