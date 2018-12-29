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''Ми вас знищимо'': На Львівщині жорстоко побили батька активіста Майдану

20.4тЧитати матеріал російською

У селі Лаврів на Старосамбірщині (Львівська область) троє молодих чоловіків побили батька активіста Революції Гідності Володимира Мазура Михайла.

Як передає lmn.in.ua, інцидент стався ввечері в п'ятницю, 28 грудня. Володимир близько 15:00 повідомив у поліцію про те, що виявив у лісі свіжозрубану деревину, а близько 20:00 до 71-річного Михайла Мазура під'їхав автомобіль Opel Vectra на польській реєстрації, коли він йшов сільською дорогою.

''Ми вас знищимо'': На Львівщині жорстоко побили батька активіста Майдану

З авто вийшли троє людей, і почали бити Мазура з криками "за твоїх синів", "за те, що сунуть ніс, куди не треба", "ми вас знищимо". Потім вони сіли в машину і поїхали, залишивши чоловіка лежати на краю дороги.

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Про цей випадок повідомили поліцію, і після того, як Мазур пройшов медобстеження, їх імена були встановлені: це діти місцевого пилорамщика, які працюють у лісгоспі.

''Ми вас знищимо'': На Львівщині жорстоко побили батька активіста Майдану

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтавській області правоохоронці затримали чотирьох співробітників патрульної поліції за підозрою в розбійному нападі на перехожого.

Місце
УкраїнаЛьвів
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хорошая тенденция.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
с одной стороны, жаль этого старика. а с другой: это называется бумеранг. когда его сыночек убивал на майдане невиновных и уничтожал законность в государстве. Так что Бог есть!
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Satin Rik, "Петренко Амадеус, Скажи чесно, ти придурок?" Он думает, что он - сторожевой пёс своего тухлого режима. На самом деле - шавка блохастая.
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Петренко Амадеус, В понимании рашкоуебана вопиющее беззаконие - это законность. Ну что с припизденного возьмёшь...
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