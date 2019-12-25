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25 грудня • оновлено в 07:37
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/ Розслідування

"Ми одна країна!" Чоловік топпропагандистки Путіна назвав Україну частиною Росії

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Скандальний режисер Тигран Кеосаян, чоловік топпропагандистки Кремля Маргарити Симоньян нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.

Кремлівську тезу він озвучив під час свого пропагандистського спічу про відкриття залізничної гілки Кримського мосту в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян

Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян

"Ми держава! До речі, і ви як частина нашої держави, однієї великої держави! Звичайно, Україна – це частина великої російської держави. Ми, російські люди, не можемо (а я російська людина) ми не можемо жити без великих звершень. Це найбільше спорудження, яким колись і ви зможете їздити. Ви можете їздити, тому що це одна країна. Ми одна країна!" – вибухнув неадекватними антиукраїнськими випадами чоловік одіозної Симоньян.

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Екс-нардеп на КремльТБ назвав Росію частиною України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кеосаян публічно закликав до держперевороту в Україні і встановлення там російської влади. Українофоб заявив, що цей крок необхідний у зв'язку з "антиросійською революцією", яка нібито відбулася в Україні у 2014 році.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
Тег
Кримський міст
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Petrova Anula
Petrova Anula
Всё правильно и сказал! Украина это часть России! Хватит уже играть в какую-то там непонятную страну под названием Украина! Пора заканчивать с этой ерундой.
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Хо Хол
Хо Хол
назвал вещи своими именами
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